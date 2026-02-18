İftar menülerinde 'gizli ücret' dönemi sona eriyor: Ticaret Bakanlığı devrede

Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasalarda adil rekabetin sağlanması amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlık yetkilileri, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fiyat ve stok manipülasyonuna karşı titizlikle takip yürütüldüğünü açıkladı. Haksız fiyat ve piyasa düzenini bozacak uygulamalara karşı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla gerekli idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Fiyat etiketi ve kasa fiyatı farkı kontrol altında

Denetimler Ramazan ayında vatandaşların sofrasında önemli yer tutan ürün gruplarında yoğunlaştırılıyor. Bakanlık yetkilileri un, ekmek, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat ile deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerinin titizlikle incelendiğini bildirdi. Denetimlerde, ürün üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasındaki farklar ve indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların açıkça belirtilip belirtilmediği kontrol ediliyor.

Bakanlıktan lokanta ve restoranlara fiyat uyarısı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında lokanta, restoran ve kafelerde fiyat ve tarife denetimlerini de sıkılaştırıyor. İşletmelerin menü ve fiyat listelerini hem girişte hem de masalarda görünür şekilde bulundurması zorunlu kılındı.

Özel iftar menülerinde ürün içerikleri ve ek ücretlerin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Bakanlık, ilan edilen fiyat ile tahsil edilen tutar arasında fark olması halinde tüketici lehine olan fiyatın uygulanacağını hatırlattı. Ayrıca servis veya kuver gibi ilave ücretlerin talep edilmemesi de denetim kapsamına alındı.

Yaklaşık 24 bin firma denetlendi

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği ve adil rekabetin korunması amacıyla geçen yıl yaklaşık 420 bin firmayı denetledi. Yapılan incelemelerde aykırılık tespit edilen 92 bin firma için toplam 1,1 milyar lira ceza uygulandı. Bu yılın ocak ayında ise yaklaşık 24 bin firma denetlendi, aykırılık tespit edilen 4 bin firmaya yaklaşık 57,4 milyon lira idari para cezası verildi.











