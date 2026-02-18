Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bir şişe suyu 200 liraya satan işletmeye ceza yağdı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Bir şişe suyu 200 liraya satan işletmeye ceza yağdı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

11:5518/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yemek sonrası gelen adisyonda su fiyatı gündem oldu.
Yemek sonrası gelen adisyonda su fiyatı gündem oldu.

Ticaret Bakanlığı, Mudanya’daki bir işletmede 3 adet su için 600 TL ödeme yapıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine harekete geçti. Bakanlık, denetimler sonucu işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 3 suya 600 lira ücret alan işletmeyi inceledi ve ceza kesti.

Denetimde, işletmenin girişinde bulunması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu menüler kontrol edilirken, başta içecek grubu ürünler olmak üzere fiyat uygulamaları da mevzuat kapsamında incelendi.

İşletmeye idari para cezası uygulandı

Yapılan incelemelerde 5 farklı içeceğin hem kapı girişindeki fiyat listesinde hem de menüde yer almadığı tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye, tarife ve fiyat listesine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Öte yandan söz konusu içeceklerle ilgili ayrıca fahiş fiyat denetimi de başlatıldı. İşletmeden geriye dönük son 3 aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlendi. Hazırlanan tutanak ve ilgili bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildi.

Yetkililer, yeme içme sektörü başta olmak üzere görev alanına giren tüm konularda hem rutin hem de şikâyet üzerine denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğünü, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil fiyat uygulamasının sağlanması için gerekli idari işlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Gelen hesap şaşırttı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir balık lokantasında yemek yiyen 3 kişi ödedikleri hesap karşısında şoke oldular.

Yemek sonrası gelen adisyonu sosyal medyadan paylaşan şahıslar özellikle su ücreti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



#Ticaret Bakanlığı
#Bursa
#Mudanya
#sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 18 ŞUBAT 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi