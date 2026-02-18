Bir şişe suyu 200 liraya satan işletmeye ceza yağdı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, 3 suya 600 lira ücret alan işletmeyi inceledi ve ceza kesti.

Denetimde, işletmenin girişinde bulunması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu menüler kontrol edilirken, başta içecek grubu ürünler olmak üzere fiyat uygulamaları da mevzuat kapsamında incelendi.

İşletmeye idari para cezası uygulandı

Yapılan incelemelerde 5 farklı içeceğin hem kapı girişindeki fiyat listesinde hem de menüde yer almadığı tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye, tarife ve fiyat listesine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Öte yandan söz konusu içeceklerle ilgili ayrıca fahiş fiyat denetimi de başlatıldı. İşletmeden geriye dönük son 3 aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlendi. Hazırlanan tutanak ve ilgili bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildi.

Yetkililer, yeme içme sektörü başta olmak üzere görev alanına giren tüm konularda hem rutin hem de şikâyet üzerine denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğünü, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil fiyat uygulamasının sağlanması için gerekli idari işlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Gelen hesap şaşırttı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir balık lokantasında yemek yiyen 3 kişi ödedikleri hesap karşısında şoke oldular.

Yemek sonrası gelen adisyonu sosyal medyadan paylaşan şahıslar özellikle su ücreti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.







