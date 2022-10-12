​Biotrend Enerji kârını katladı.

Yenilenebilir enerji sektöründeki pazar payını her geçen hızla artıran Biotrend Enerji, 2022’nin ilk yarısında ürettiği elektriğin tamamını YEKDEM kapsamında satarak, 2022 ilk yarı brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 293 yükselişle 153 milyon liraya ulaştırdı. Türkiye’de kuracağı ileri seviye plastik geri dönüşüm tesisi için Honeywell ile iş birliği anlaşması imzalayan Biotrend Enerji, plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer ham maddesine dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanacak. Karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer ham maddesine (RPF) dönüştürüleceği tesis, plastikler için döngüsel ekonominin gelişimini mümkün kılacak. Tesis, tamamlandığında Türkiye’de ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisi olacak.

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KARBON EMİSYONUNU 2,7 MİLYON TON AZALTTI

İnegöl Biyogaz ve Bergama Çöp Gaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen kapasite artışıyla kurulu güç, 97,8 megavat (MW) seviyesine taşındı. 11 ilde 181 MW elektrik gücüne sahip Biotrend Enerji 92,2 MW saat elektrik kurulu gücündeki tesislerde senenin ilk yarısında 1 milyon 710 bin ton evsel atığı bertaraf ederek, karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı. Yıl sonunda net elektrik üretiminin 650.000 MWe bandında gerçekleşmesinin öngördüklerini belirten Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı, “Hem yatırımlarımızı artıracağız hem de çevreye, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.