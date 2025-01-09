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Bismil Kaymakamlığı fahiş kira artışlarına karşı inceleme başlattı

Bismil Kaymakamlığı fahiş kira artışlarına karşı inceleme başlattı

10:319/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bismil Kaymakamlığı ilgili kurumlara fahiş kira artışlarıyla ilgili yazı gönderdi
Bismil Kaymakamlığı ilgili kurumlara fahiş kira artışlarıyla ilgili yazı gönderdi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde son zamanlarda dikkat çeken yüksek kira artışları sonrası Bismil Kaymakamlığı düğmeye bastı. İlçedeki kiralık dairelerin fiyatlarında yaşanan aşırı artışlarla ilgili ilgili kurumlara yazı gönderilerek kapsamlı inceleme başlatıldı.

Fahiş fiyatla mücadelede
Diyarbakır
'da emsal teşkil edecek dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, özellikle yeni kira sözleşmelerindeki yüzde 300’e kadar varan zamlarla ilgili artan şikayetler üzerine Bismil Kaymakamlığı harekete geçti.


Kaymakam
Recep Hasar
’ın talimatı doğrultusunda, ilgili kurumlara gönderilen yazıda, mülk sahiplerinin uyguladığı yüksek kira artışlarının yanı sıra, kira gelirlerinin vergi beyannamelerinde doğru şekilde beyan edilip edilmediği konusunda da inceleme yapılması istendi.


"Esnaf mağdur ediliyor"


Bismil Kaymakamlığı tarafından gönderilen resmi yazıda, yeni kira sözleşmelerinde yüzde 300’e varan zamların yapıldığı ve bu durumun özellikle İstasyon Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ciddi şekilde mağdur ettiği belirtildi.


Bismil Kaymakamı Recep Hasar, kira artışlarının makul bir seviyede tutulması için gerekli adımların atılacağını belirtti.


Kaymakamlık, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışacaklarını duyurdu.



Kiralar anormal şekilde arttı


Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde son birkaç yıl içinde yaşanan kira artışları, enflasyon oranlarının çok çok üzerinde seyrederek vatandaşları büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmıştı.


Deprem sonrası yaşanan konut sıkıntısı, ilçedeki ev kiralarında büyük bir fırsatçılığa yol açmış durumda ve kiraların geldiği noktada vatandaşlar ciddi şekilde zorlanmaya başladı. Özellikle dar gelirli aileler, yüksek kira fiyatları karşısında çaresiz kalırken, geçmişte 1500 TL ile 3500 TL arasında değişen kiralar, bu yıl 10 bin TL ile 25 bin TL arasına kadar yükseldi.



Erdoğan'dan boykot çağrısı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele sürerken ürünlerde fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara çok sert tepki göstermişti.


Erdoğan,
"Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi muhalefet rahatsız olsa da hiç şüphesiz boykottur."
diyerek tüm vatandaşlara fahiş fiyat uygulayan şirketleri ve markaları boykot etme çağrısı yapmıştı.


Bakan Bolat: İhbar edin


Ticaret Bakanı Ömer Bolat da vatandaşa fahiş fiyatları şikayet etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Bolat, şikayetlerin büyük bir titizlikle incelendiğini bildirirken
"Bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz"
dedi.

Şikayet mecraları olarak ise CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulamayı adres gösterdi.


#Diyarbakır
#Kaymakamlık
#fahiş fiyat

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