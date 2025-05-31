Büyüme ilk çeyrekte yüzde 2'de kaldı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü. Sektörler bazında tarım yüzde 2 ve sanayi yüzde 1,8 küçülürken, diğer 9 kalemde büyüme görüldü. Ana gruplar incelendiğinde ise en yüksek artış yüzde 2 ile iç tüketimden geldi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 36,7 yükselerek 12 trilyon 125 milyar 173 milyon liraya ulaştı.
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 arttı. İlk çeyrek büyümenin düşük seyretmesinde uygulanan sıkı para politikası etkili oldu. Aynı dönemde üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 36,7 yükselerek 12 trilyon 125 milyar 173 milyon liraya ulaştı. GSYH’nin birinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD Doları bazında 335 milyar 504 milyon olarak gerçekleşti.
11 KALEMDEN 9'U YÜKSELDİ
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 11 kalemin 9'unda yükseliş, 2'sinde düşüş yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3 artış gösterdi. Tarımda yüzde 2 ve sanayide yüzde 1,8 daralma dikkat çekti.
TÜKETİM HARCAMASI HIZ KESMEDİ
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH'nin de önceki çeyreğe göre bakıldığında yüzde 1 arttığı gözlendi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH'deki büyüme ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 olarak hesaplandı. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 2,1 artış kaydetti. Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,01 azalırken, ithalatı yüzde 3,0 arttı. İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 42,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,2 artış gösterdi.
GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye ekonomisinin ılımlı bir büyüme süreci içinde olduğunu ve dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz."