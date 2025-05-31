Büyüme ilk çeyrekte yüzde 2'de kaldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak:

Tarım ve sanayi dışında diğer sektörlerin pozitif katkı verdiği görülüyor. Talepte ise mal ve hizmet ihracatı küçük de olsa daralma gösterirken, yurt içi talepteki büyümenin geçmiş yıllara göre önemli ölçüde azalarak %2'ye kadar gerilediği, yatırımların ise muhtemel inşaat sektörü kaynaklı olmak üzere %2,1 arttığı görülmektedir. Başta finansman maliyetleri ile finansmana erişim sıkıntısı olmak üzere düşük talep ve yaşanan maliyet artışları, sektörün istihdamını da olumsuz etkilemeye başladı.