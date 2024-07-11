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Ekonomi

BYD fabrikayla ek vergiyi aşacak

BYD 1 milyar dolarlık Türkiye yatırım kararının ardından Çin menşeli araçlara uygulanacak ek vergiler ve engellerden de muaf olacak. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Teşvik tebliği yayınlanır yayınlanmaz hem 7 bölge 20 servis hem de Çin menşeli araçlara uygulanan tüm ek vergilerden muaf olacağız” dedi.

Şuayip Alabay
04:00 - 11/07/2024 الخميس
Güncelleme: 01:31 - 11/07/2024 الخميس
Yeni Şafak
İsmail Ergun.
İsmail Ergun.

Çinli BYD’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığı 1 milyar dolarlık, 150 bin kapasiteli ve 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika yatırımının ardından teşvik detayları da belli olmaya başladı. BYD’nin Türkiye distribütör olan ALJ yaptığı toplantıyla teşvik detaylarının kendi satışlarına nasıl etki edeceğini açıkladı.

TÜM ENGELLERDEN MUAF OLACAĞIZ

Yatırımla birlikte Çin’den ithal ettikleri araçların önünde engel kalmadığını ifade eden BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Fabrika kararının teşvik tebliği yayınlandıktan sonra Çin menşeli araçlara uygulanacak yüzde 40 ek vergi ve 7 bölge 20 servis şartından muaf olacağız. Elektrikli ve diğer tüm yakıt türlerinden araçları ithal edebileceğiz. Bu da bizim satışlarımıza ivme katacak. BYD Atto3 ve Seal U DM-i modelimizin yanı sıra ek bir modeli daha yılsonunda satışa sunacağız” ifadelerini kullandı.

PAZARDA İLK ÜÇÜ HEDEFLİYORUZ

BYD’nin yatırım kararının markanın Türkiye’de yeni bir döneme girmesini sağlayacağının altını çizen Ergun, “Çok agresif bir şekilde büyüyeceğiz. Dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştireceğiz. Hedefimiz üretimin başlamasının ardından pazarda ilk 3’ü hedefliyoruz. BYD çok hızlı hareket eden bir marka olarak 2026 yılının sonuna kadar üretim yatırımını tamamlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız. Yıl sonunda bayi adedimizi 10’dan 20’ye çıkarmayı ve önümüzdeki yıl ise 40’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bu yatırım diğerlerini tetikleyecek

Yatırım kararından bir Türk olarak gurur duyduğunu söyleyen ALJ Türkiye ve Avrupa CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Türkiye gerçekten coğrafyası gereği çok stratejik bir konumda. Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Rusya’nın ortasında bir noktadayız. Hem mavi yaka hem da hem mühendislik olarak çok güzel işler ortaya koyuyoruz. BYD’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırım, başka markaları da tetikleyecektir. Bu yatırımın örnek olarak gösterileceğini düşünüyorum. Sadece Çinli markalar değil, diğer coğrafyalardan markalar da, Türkiye’nin yatırım için doğru yer olduğunu görerek, ülkemizi yatırım konusunda radarlarında tutacağına yürekten inanıyorum” dedi.


Bakan Bayraktar: Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve temiz enerji konularında Dünya Bankası ile iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmasında, mevcut proje portföyünün yanı sıra enerji dönüşümünü hızlandırmak için uluslararası finansal kuruluşlarla iş birliğinin ileri seviyeye taşınması gerektiğini söyledi. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri olduğunu, Dünya Bankasının Türkiye'yi yakından takip ettiğini aktararak bu alanda kurulu gücü artırmak, somut hedefler ortaya koymak ve çeşitli projeleri hayata geçirmek aşamasında Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve diğer kuruluşlarla çalışmak istediklerini dile getirdi.



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