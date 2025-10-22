Cacharel yeni sezonunu 'Köklerden Zirveye' temasıyla tanıttı

Yaşamını yeryüzünün doruk noktalarında sürdüren bu mücadeleci form; Cacharel’in genlerinde bulunan sağlam, karakterli ve tüm zamanlara meydan okuyan marka kimliğine bir vurgu niteliğinde. Tıpkı Polylepis’in derinlere uzanan kökleri gibi, Cacharel’in de köklü bir mirasa sahip olması, onu hayata bağlayan ve geleceğini şekillendiren sağlam temelleri simgeliyor.





Zirvelerin berrak bir gökyüzüyle bütünleştiği noktada hayat bulan keskin çizgiler, koleksiyonun tasarımlarıyla eşsiz birliktelik oluşturarak Cacharel Sonbahar & Kış temasının estetik yapısını oluşturuyor.





Cacharel, bu sezon doğanın direncini, kararlılığını ve köklere bağlılığını, sahip olduğu modern hatlarıyla, stil sahibi centilmenlerin gardırobuna taşıyor. Hem enerji isteyen günlük yaşamın hem de doğayla iç içe anlara hitap eden koleksiyonun renk paleti içinde, derin orman yeşili, gün batımı turuncusu ve lavanta tonlarına; kırmızı, gri ve turkuvaz renkleri eşlik ediyor.





Cacharel’in Sonbahar&Kış koleksiyonu doğa koşulları ve iklime uyum sağlayan, çok katmanlı, işlevsel, zarafet sahibi stiliyle enerjisini daima canlı tutan soğuk mevsimler için hazırlandı.







