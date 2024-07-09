Çinli BYD’den 1 milyar dolarlık yatırım

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin Türkiye’ye fabrika kurma yatırımında mutlu sona ulaşıldı. Çinli otomotiv deviyle imzalar Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı.

2026 SONUNDA ÇARK DÖNECEK

Yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

AVRUPA ÜSSÜ TÜRKİYE OLACAK

Halihazırda yılda 3 milyondan fazla otomobil üreten ve elektrikli araç satışlarında dünya lideri olan BYD tarafından Türkiye’nin tercih edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye’nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlar sayesinde, BYD’nin bu yeni üretim tesisine yaptığı yatırım, markanın yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirmekte ve lojistik verimliliği artıracaktır. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılayarak Avrupa’daki tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz” denildi.

6 AYDIR YATIRIM GÖRÜŞMESİ VAR

Çin ziyaretinden bu yana BYD’yle yatırım için temas halinde olduklarının altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yeni nesil araçların yüksek yerli katma değerle üretimine yönelik bu yatırım, otomotiv sektörümüze güç katacak. Avrupa’nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Türkiye’de, 35 milyar doların üzerinde yıllık tutar ile ihracatın lider sektörü olan otomotiv sektöründe yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara yönelik dönüşümü öncelikli bir hedef olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.

TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETENLERE DESTEK

Togg’un elektrikli araçlar dünyasında bir ilk olduğunu belirten Kacır, “Ülkemizde üretim yapmakta olan diğer markaların da elektrikli araçlara yönelik yatırımları bakanlığımızca desteklenmektedir. Türkiye, yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olacak. Ülkemize yeni marka yatırımları çekmek için de gayretlerimizi artırdık. BYD’nin yatırım kararı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz yatırımcı dostu politikaların ve yatırımlara sunduğumuz desteklerin sonucudur. Türkiye, yatırımcılar için Gümrük Birliği yoluyla Avrupa pazarına ve yirmi üç ülkeyle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla pek çok ihracat pazarına erişim kapısıdır. Türkiye’ye güvenen ve yatırım yapanlar kazanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ÇİNLİ MARKALARA ÖRNEK OLACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de BYD yatırımının hayırlı olmasını dileyerek, “BYD'nin Türkiye’de kuracağı fabrika iki taraf için 'win-win' bir ortaklık oldu. 1 milyar dolarlık yatırım Türkiye’nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını perçinledi. BYD’nin bu doğrudan yatırımı diğer Çinli şirketler ile dünya markalarının Avrupa stratejilerini ve diğer büyük devleri baştan aşağı gözden geçirmelerini sağlayacaktır” dedi.







