Coca Cola'yı boykot vurdu: Türkiye'de büyük zarar etti

Zeynep Karçığa
15:1610/09/2025, Çarşamba
Coca-Cola, geçmişten bugüne İsrail ordusunun en büyük destekçilerinden biri.
Coca-Cola, geçmişten bugüne İsrail ordusunun en büyük destekçilerinden biri.

Gazze soykırımı süresinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle dünya genelinde boykot edilen Coca-Cola, dünyada ve Türkiye’de zarar etmeye devam ediyor. Şirket, en büyük iki pazarında değer kaybetti. Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54’e geriledi.

Terör devleti İsrail, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 64 bin 522 Filistinliyi şehit etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'e, en büyük desteği veren firmalar, başta İslam alemi olmak üzere birçok vicdan sahibi tarafından küresel ölçekte boykot ediliyor.


İsrail'e verdiği desteği gizlemeyen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sofralarında en baş köşede yer alan Coca-Cola, en büyük iki pazarında değer kaybetti.


21 Şubat'ta Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, masada yer alan Coca-Cola'lardan içiyor.

Dünya genelinde büyük kayıp

Coca Cola'nın Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54’e geriledi. Pakistan’daki payı da dört puan düştü. Şirket, Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan’da da düşüş yaşadı.


Tellimer Technologies Ltd.’de hisse strateji araştırmaları başkanı Hasnain Malik,
“Boykotların bu pazarlarda açıkça etkisi oldu”
dedi.

McDonald’s ve Carrefour SA da etkilendi

McDonald’s ve Carrefour SA gibi bilinen markalar da, boykot çağrılarından olumsuz etkilendi.


Şirketten yapılan açıklamada,
makroekonomik zorluklarla karşılaştıkları vurgulanırken, finansal sonuçlarda da düşüş
yaşandığı ifade edildi.

Şirketin net geliri ikinci çeyrekte yüzde 31 düşerek yaklaşık 5,1 milyar liraya (124 milyon dolar) geriledi.


