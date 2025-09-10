Coca Cola'yı boykot vurdu: Türkiye'de büyük zarar etti

Gazze soykırımı süresinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle dünya genelinde boykot edilen Coca-Cola, dünyada ve Türkiye’de zarar etmeye devam ediyor. Şirket, en büyük iki pazarında değer kaybetti. Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54’e geriledi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 64 bin 522 Filistinliyi şehit etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'e, en büyük desteği veren firmalar, başta İslam alemi olmak üzere birçok vicdan sahibi tarafından küresel ölçekte boykot ediliyor.
İsrail'e verdiği desteği gizlemeyen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sofralarında en baş köşede yer alan Coca-Cola, en büyük iki pazarında değer kaybetti.
Dünya genelinde büyük kayıp
Coca Cola'nın Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54’e geriledi. Pakistan’daki payı da dört puan düştü. Şirket, Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan’da da düşüş yaşadı.
McDonald’s ve Carrefour SA da etkilendi
McDonald’s ve Carrefour SA gibi bilinen markalar da, boykot çağrılarından olumsuz etkilendi.
Şirketin net geliri ikinci çeyrekte yüzde 31 düşerek yaklaşık 5,1 milyar liraya (124 milyon dolar) geriledi.