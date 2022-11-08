Ekonomi Çok şükür artık benim de evim olacak Sosyal konutta kura heyecanı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çok şükür artık benim de evim olacak: Sosyal konutta kura heyecanı başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Şırnak’ta 1450, Ardahan’da ise 250 konutun sahipleri kuranın ardından belli oldu. Ardahan’da, ismi açıklanan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kurada ismi çıkan Yüksel Kara da, "Emekliyim ve evim yoktu. Çok şükür kuradan çıktı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Çok şükür artık benim de evim olacak: Sosyal konutta kura heyecanı başladı
Sosyal konutta kura heyecanı başladı.

Uygun fiyat ve şartlarda kısa sürede ev sahibi olunmasını sağlayacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde dün ilk kura heyecanı yaşandı. Projede kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Şırnak’ta 1.450, Ardahan’da ise 250 konutun sahipleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

Şırnak
Şırnak

FAKİRLERİN YANINDA

Şırnak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişinde ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinden Zehra Bilir, Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti, ardından da "Bu projeyi yaptı, fakir ailelere bir kez daha sahip çıktı" dedi. Abdullah Payan da emekli olduğunu projeye başvurduğunu belirterek, isminin okunduğunu, bu sayede ev sahibi olacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Payan, "Allah ondan razı olsun. İnşallah devamı gelir, herkes ev sahibi olur" dedi.

Ardahan
Ardahan

15 TEMMUZ GAZİSİNE ÇIKTI

Ardahan’da ise kura çekimi İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Togg'a da sahip olmayı hayal ettiğini ifade eden İpek, "Allah devletimizden razı olsun. İnşallah Togg'a da sahip oluruz" ifadelerini kullandı. Kurayı kazanan vatandaşlardan Yüksel Kara da, "Emekliyim ve evim yoktu. Çok şükür kuradan çıktı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Bu arada, proje kapsamında bugün Kars’ta 1.070, Siirt’te de 903 konutun kuraları çekilecek. Yarın ise Iğdır’da 550, Batman’da da 1.850 kura çekimleri yapılacak.

Cudi Dağı’na bakıp çay keyfi yapacaklar

  • Şırnak’taki kura çekiminde konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, "Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekiliyor ve hak sahipleri belirleniyor. Şırnak çok daha güzel bir hale gelecek, vatandaşlarımız Cudi Dağını, Namaz Dağını izlerken çaylarını keyifle yudumlayacaklar" diye konuştu. Şırnak Valisi Osman Bilgin de Sosyal Konut Projesi hamlesi ile dünyadaki çok sayıda ülke için örnek bir projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 ilde 325 iş yerini 23-24 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. TOKİ tarafından 23 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da 176 iş yeri için, 24 Kasım Perşembe günü saat 10.30’da ise 149 iş yeri için müzayede yapılacak. Alıcılar iş yerlerine yüzde 30 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

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