Dağlarda Mehmetçik'e siper oluyor: Robot köpek 'Keçi' TEKNOFEST'te

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de, BİTES Savunma, Havacılık & Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Coşkun, robot köpek Keçi'nin normal otonom araç ve kara araçlarına göre operasyon alanlarının bulunduğu coğrafyaya daha uygun olduğunu kaydetti.

Dağlık, kayalık ve erişilmesi zor bölgelere erişme ile ilgili daha hızlı hareket eden bir robot geliştirdiklerini aktaran Coşkun, "Bununla beraber robot yaklaşık 25 kilogramlık ağırlık taşıyabiliyor. 1 metrelik bir alandan zıplama yapabiliyor. Operasyon alanlarında malzemelerin bir yerden bir yere aktarılması, iletişim noktası oluşturmak, keşif yapmak, mayın taramak ve mağaralara gereken mühimmatın koyularak mağara ağzındaki tahkikatların temizlenmesi gibi birden fazla özelliğe sahip. Kara Kuvvetleri veya Özel Kuvvetler'in ihtiyaç duyduğu operasyonlarda kullanabileceği bir insansız altyapı platformu. Test ve denemeleri yapıldı. Şu anda uygulama alanlarında test edilmesi gerekiyor. Bunun için sistem hazır. Uygulamaya çok hazır ve yakın bir noktadayız." ifadelerini kullandı.