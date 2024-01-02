Deprem bölgesindeki inşaat işlerine yoğun ilgi var: Operatörlük ehliyetine talep 5 katına çıktı

Yüz binlerce enkaz ve ardından inşaatına başlanan konutlar nedeniyle deprem bölgesinde iş makinesi operatörlüğüne talep patladı. İnşaat sektöründe ekskavatör, yükleyici, dozer, greyder, vinç, sondaj makinesi, beton dağıtıcı ve perdah makinesi gibi makineler öneme sahip. Bunları kullanmak için ise ayrı bir ehliyet gerekli. Kahramanmaraş merkezli depremler bu araçların ehliyetine talebi artırdı. Kahramanmaraş’taki iş makineleri operatörlük kurusunda ayda 20 ehliyet verilirken hâlihazırda bu sayı 100’e kadar çıktı. Kursa Türkiye’nin birçok farklı şehrinden adaylar geliyor.

İHTİYAÇ KARŞILANACAK

Özellikle depremin ardından artışa geçmesinde deprem esnasındaki çaresizlik, yeniden inşa faaliyetlerinin yeni bir iş kapısı açması ve konutların inşasının ardından artışa geçen arz yoğunluğu etkili oldu. Ehliyet almak için eğitimlere katılan Yakup Kıraç, “Konutlar yıkılıyor, enkazlar kaldırılıyor. Evim ağır hasarlı, konteynerde kalıyorum. Bu alanda bir açık var. Bu yüzden ehliyeti alıp bu alanda çalışmak istiyorum. Hem bir iş kapısı olacak hem de deprem bölgesinin ihtiyacı karşılanacak. Depremde köyümden birçok komşum öldü. Bu beni operatör olmaya yönlendirdi. Bu ehliyeti alırsam yine herhangi bir afet durumunda makineyi alıp yardıma koşarım. Şehirlerimiz yeniden inşa ediliyor. Bu inşa sürecinde de rol oynamak istiyorum” dedi.

Yakup Kıraç

KURSLARDA SIKI EĞİTİM

Depremin ardından operatörlüğün önemini anladığını söyleyen Arif Hakan Şarklı, “Hem depremin ardından enkazların kaldırılması noktasında hem de yeniden inşa faaliyetleri kapsamında bu aracın önemi ön plana çıktı. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu yoğunluk talebi karşılayacaktır. İnsanlar evlerini, ailelerini kaybetti. Bu kayıplar bu araçla ilgili bilinci artırdı. Hocalarımız var. Ayda bir defa sınav yapılıyor. Şu an 13 makine çalışıyor. Her makinede 6 kişi eğitim alıyor” diye konuştu.

Burak Bengi

DEPREMZEDE İÇİN İSTİHDAM ORTAMI

Burak Bengi ise “Ben de depremzedeyim. Şehrimiz yeniden inşa ediliyor. Ben de faydam dokunsun istiyorum. Bu yüzden ehliyet almak, Eğitimi tamamlayıp şantiyeye gitmeyi planlıyorum. Şantiyede operatörlük yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Ali Orhun, Can Koyuncu.

YENİ AFETLERE HAZIR OLMALIYIZ

Türkiye’nin neresinde ihtiyaç olursa olsun çalışacağını belirten Can Koyuncu da, “Depremin ardından operatör olmaya karar verdim. Şimdi eğitimini alıyorum. Ehliyetimi aldıktan sonra Türkiye’nin neresi olursa olsun herhangi bir ihtiyaç durumunda bulunmaya hazırım” derken Mert Geçkin ise “Yakınlarımızı kaybettik. Çaresizliğin ne demek olduğunu gördük. Bu gibi araçların önemini anladık. Eğitimini alıyoruz, ehliyeti de alınca aktif olarak bu işte çalışacağım” şeklinde konuştu. Ali Orhun da, “Yarın bir gün Allah korusun yine böyle bir afet olduğunda müdahale edebilmek için bu ehliyeti aldım. İhtiyacı olana yardıma koşmak isterim. Önceliğimiz deprem illerindeki inşa faaliyetlerine katılmak” dedi.







