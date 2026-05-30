Dezavantajlı gruplara 420 milyon lira destek

Geçen yılki yönetmelik değişiklikleriyle birlikte proje başvuru süreçleri sadeleştirilirken, destek kapsamı genişletildi. 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör iş yerleri yüzde 3 engelli, kamu iş yerleri ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü bulunuyor. Belirlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işverenlere idari para cezası uygulanıyor. Tahsil edilen cezalar ise 'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon' aracılığıyla yeniden istihdam projelerine aktarılıyor. Böylece engelli ve eski hükümlü bireylerin çalışma hayatına katılımını destekleyen projeler için önemli bir finansman kaynağı oluşturuluyor. 2025 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte proje süreçlerinde dikkat çeken değişikliklere gidildi. Daha önce yılda iki kez yapılan proje çağrıları altı döneme çıkarıldı.