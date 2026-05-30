Dezavantajlı gruplara 420 milyon lira destek

Merve Safa Akıntürk
04:0030/05/2026, Cumartesi
G: 30/05/2026, Cumartesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engellilerle eski hükümlü vatandaşların istihdamı için 2026 yılının ilk iki ayında 792 projeye 420 milyon lira destek sağladı.

Geçen yılki yönetmelik değişiklikleriyle birlikte proje başvuru süreçleri sadeleştirilirken, destek kapsamı genişletildi. 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör iş yerleri yüzde 3 engelli, kamu iş yerleri ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü bulunuyor. Belirlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işverenlere idari para cezası uygulanıyor. Tahsil edilen cezalar ise 'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon' aracılığıyla yeniden istihdam projelerine aktarılıyor. Böylece engelli ve eski hükümlü bireylerin çalışma hayatına katılımını destekleyen projeler için önemli bir finansman kaynağı oluşturuluyor. 2025 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte proje süreçlerinde dikkat çeken değişikliklere gidildi. Daha önce yılda iki kez yapılan proje çağrıları altı döneme çıkarıldı.

BAŞVURU SÜREÇLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

Ayrıca projelerin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'na sunulma zorunluluğu kaldırılarak bürokratik süreçler sadeleştirildi. Komisyona gönderim sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte başvuruların daha hızlı değerlendirilmesinin önü açıldı.



