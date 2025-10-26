Doğal gaz aboneliğinde 12 taksit imkanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak hazırladı. Buna göre, abone iç tesisatına kadar oluşturulan doğal gaz dağıtım şebekesinin proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarını temsil eden ve bir defaya mahsus alınan yaklaşık 7 bin 500 TL’lik abone bağlantı bedelinin tüketici tercihine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte alınması kararlaştırıldı. Önceden bu miktar üçe bölünebiliyordu.

EN GEÇ ÜÇ GÜNDE BAĞLANACAK

İlk abonelikten sonra aynı adrestekik tüm yeni abonelik işlemlerinde doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren 5 gün içinde kontrol edilmesinden sonra gerçekleşiyordu. Düzenlemeyle bu süre de üç güne indirildi.

ALINAN ÜCRETLER GERİ ÖDENECEK

Yeni düzenleme kapsamında mevcutta 3 bin 216 TL olan güvence bedelinin kimlerden alınmayacağı da karar bağlandı. Buna göre 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan güvence bedeli alınmayacak. Düzenleme öncesi bu tüketicilerden alınmış bir güvence bedeli varsa bu tutar kişilere 12 eşit taksitte geri ödenecek. Aynı dağıtım bölgesi içerisinde farklı bir adrese taşınarak doğal gaz kullanımına devam edecek olan konut tüketicilerinden de güvence bedeli tahsil edilmeyecek. Önceki aboneliğinden dolayı ortaya çıkacak iade işlemi sonucu beklenecek ve varsa tahsil edilmesi gereken ilave miktar taksitlendirilerek faturalara yansıtılacak.

SAYACI OKUNAMAYANA ORTALAMA FATURA

Doğal gaz dağıtım şirketleri sayacın herhangi bir nedenle ölçmediği veya hatalı ölçtüğünü tespit ederse geçici çözüm olarak abonelere ortalama fatura kesecek. Fatura ortalaması belirlenirken müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması veya mevcut verilerin eksik, hatalı ya da kaçak sarfiyat nedeniyle güvenilir olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılacak. Sayaç okunamama sorunu dağıtım şirketi kaynaklıysa şirket düzenlenecek faturayı tüketiciden 4 taksitte alarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçecek.

Kaçak gaz kullanma ile mücadele

EPDK tarafından belirlenecek oranın üzerinde kaçak sarfiyat tespit edilen dağıtım bölgelerinde ilgili dağıtım şirketi tarafından uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemleri veya sayaç ve regülatörleri müdahalelerden koruyucu malzemeler kullanılabilecek. Sayaçta veya regülatörde tesis edilmiş ve ölçüm ya da basınç ayarlama sistemine müdahaleyi engelleyen malzemeler ile uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerine yapılan müdahaleler kaçak doğal gaz kullanımı sayılacak.







