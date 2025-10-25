ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlaması ile petrol fiyatları yükselişe geçti.

Petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi. Bunun yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları da akaryakıt fiyatlarının etkilenmesine neden oluyor. Araç sahipleri is akaryakıt fiyatlarındaki son zamları araştırmaya devam ediyor.