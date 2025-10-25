Akaryakıt fiyatlarına; brent petrol ücretindeki artış ve dövizdeki değişiklikler yön veriyor. ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım kararı ile petrol fiyatları yükselişe geçti. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam geldi. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Türkiye ekonomisinin ve vatandaşların cebini en çok ilgilendiren konulardan biri olan akaryakıt fiyatlarında, küresel piyasalardan gelen haberlerle birlikte yeni bir zam dalgası kapıya dayandı.
Buna göre, akaryakıta ciddi oranda zam yapıldı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında güncel fiyatlar merak ediliyor. Gece yarısı itibarıyla akaryakıta büyük zam yapıldı.
- Benzin: 52.18 TL/LT
- Motorin: 55.31 TL/LT
- LPG: 27.08 TL/LT
- Benzin: 52.34 TL/LT
- Motorin: 55.44 TL/LT
- LPG: 27.71 TL/LT
- Benzin: 53.17 TL/LT
- Motorin: 56.46 TL/LT
- LPG:27.60 TL/LT
- Benzin: 53.52 TL/LT
- Motorin: 56.77 TL/LT
- Otogaz: 27.53 TL/LT