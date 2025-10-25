Yeni Şafak
ABD'nin kararı akaryakıtı vurdu: Gece yarısı tabelada büyük zam

09:1125/10/2025, Cumartesi
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son zamları araştırmaya devam ediyor.
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son zamları araştırmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına; brent petrol ücretindeki artış ve dövizdeki değişiklikler yön veriyor. ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım kararı ile petrol fiyatları yükselişe geçti. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam geldi. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Türkiye ekonomisinin ve vatandaşların cebini en çok ilgilendiren konulardan biri olan akaryakıt fiyatlarında, küresel piyasalardan gelen haberlerle birlikte yeni bir zam dalgası kapıya dayandı.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlaması ile petrol fiyatları yükselişe geçti.
Petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi. Bunun yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları da akaryakıt fiyatlarının etkilenmesine neden oluyor. Araç sahipleri is akaryakıt fiyatlarındaki son zamları araştırmaya devam ediyor.

Buna göre, akaryakıta ciddi oranda zam yapıldı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında güncel fiyatlar merak ediliyor. Gece yarısı itibarıyla akaryakıta büyük zam yapıldı.

25 Ekim 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidildi.
Benzin ve otogaz için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
  • Benzin: 52.18 TL/LT
  • Motorin: 55.31 TL/LT
  • LPG: 27.08 TL/LT
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
  • Benzin: 52.34 TL/LT
  • Motorin: 55.44 TL/LT
  • LPG: 27.71 TL/LT
ANKARA
  • Benzin: 53.17 TL/LT
  • Motorin: 56.46 TL/LT
  • LPG:27.60 TL/LT
İZMİR
  • Benzin: 53.52 TL/LT
  • Motorin: 56.77 TL/LT
  • Otogaz: 27.53 TL/LT




