Altının gramı 5 bin 526 liradan işlem görüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak. ABD Başkanı Trump, 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.