Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artvin
Artvin'de 3 ton altın heyecanı: Bakanlık izni ile kazı yapıldı, 3 günün sonunda bakın ne oldu

Artvin'de 3 ton altın heyecanı: Bakanlık izni ile kazı yapıldı, 3 günün sonunda bakın ne oldu

11:3223/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Artvin’in Ardanuç ilçesi girişinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle yapılan define kazısı, üç gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Define arayıcılarının umutla yürüttüğü kazıda beklenen 3 ton altına rastlanmadı.

Ardanuç’ta yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda ilçe girişinde toprak altında yaklaşık 3 ton altın bulunduğuna inandı. Arslan, tespitlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak resmi define arama izni aldı.

Yaklaşık 25 metre derinliğe inildi


Bakanlık denetiminde yürütülen kazı, iş makinesi yardımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 metre derinliğe inildi. Ancak aramalarda herhangi bir define veya tarihi esere ulaşılamadı.

Kazı alanı, çevrede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Gün boyunca çok sayıda kişi kazı çalışmalarını merakla izledi.

"Define kazımız bugün itibariyle tamamlandı"


Kazı sonrasında açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, "Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

#Kamil Oğuzhan Arslan
#Ardanuç
#Altın
#Artvin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM promosyonu ihalesini hangi banka kazandı? Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?