Doğalgaz faturanız yarı yarıya düşürecek 5 altın kural açıklandı: Milyonlarca kişi yanlış biliyormuş

Kış ayları kapıda! Doğalgaz faturaları her yıl olduğu gibi ev bütçelerini zorluyor. Uzmanlar, evde uygulanabilecek bazı basit ama etkili yöntemlerle faturaları yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu söylüyor. Küçük dokunuşlarla hem konforunuzdan ödün vermeden hem de büyük tasarruf sağlayabileceğiniz bu yöntemler, milyonlarca hane için nefes aldıracak. Peki, hangi adımlar faturalarınızı ciddi şekilde azaltabilir? İşte Doğalgaz faturanız yarı yarıya düşürecek 5 altın kural.

1 /6 Kış aylarında ev bütçelerinin en büyük düşmanı doğalgaz faturaları hızla artıyor. Ancak uzmanlar, evde uygulayacağınız basit ama etkili yöntemlerle faturalarınızı yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu söylüyor. Kombi ayarından pencere kenarlarındaki sızıntılara kadar, işte enerji tasarrufu sağlayacak kritik ipuçları:

2 /6 1. Kombiyi Doğru Kullanın: Aç-Kapa Yapmayın

Kombiyi gün içinde sürekli açıp kapatmak, yakıt tasarrufu sağlamaz; aksine tüketimi artırır. Çünkü kombi, her yeniden çalıştığında, evin soğuyan duvarlarını ve eşyalarını tekrar ısıtmak için ekstra enerji harcar. Uzmanlar, kombiyi düşük ve sabit bir derecede (18-20°C arası) sürekli çalıştırmayı öneriyor. Dışarıdayken kombiyi tamamen kapatmak yerine, 15°C’de düşük ayarda bırakmak, eve döndüğünüzde daha az enerjiyle ideal sıcaklığa ulaşmanızı sağlar.

3 /6 2. Pencere ve Kapı Kenarlarındaki Kaçakları Kapatın

Evinizdeki ısı kaybının büyük kısmı, pencere ve kapı kenarlarındaki boşluklardan kaynaklanır. Bu sızıntılar, soğuk havanın içeri girmesine ve sıcak havanın dışarı çıkmasına neden olur. Silikon, pencere bandı veya sünger fitil kullanmak, faturanızda %10’a varan düşüş sağlayabilir.

4 /6 3. Perdeleri ve Panjurları Akıllıca Kullanın

Gündüzleri güneşli havalarda perdeleri ve panjurları açarak evinizi doğal yolla ısıtın. Akşamları ise dışarıdaki soğuktan korunmak için perdeleri sıkıca kapatın. Bu yöntem, pencere yüzeyinden kaynaklanan ısı kaybını büyük ölçüde azaltır.

5 /6 4. Termostatik Vana ve Oda Termostatı Kullanın

Kombi sürekli çalışmasın istiyorsanız, oda termostatı ideal çözüm. Ev sıcaklığını istediğiniz seviyede tutar ve gereksiz çalışmayı engeller. Termostatik petek vanaları sayesinde ise evin farklı odalarını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz; örneğin az kullandığınız yatak odasını düşük, salonu daha sıcak tutabilirsiniz.

