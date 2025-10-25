Yeni Şafak
Telefonlarda indirim başlıyor: ÖTV matrahı değişti işte ucuzlayacak modeller

11:2225/10/2025, Cumartesi
Cep telefonlarında fiyatları aşağı çekecek ÖTV matrah düzenlemesi resmen yürürlükte! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan karar sonrası özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefonlarda ciddi indirim beklentisi oluştu. Yaklaşık 1.000 TL’ye kadar ucuzlayabileceği konuşulan modeller, teknoloji meraklılarının radarına girdi. Vatandaşlar “Hangi telefon ne kadar düşecek?” sorusuna yanıt ararken, piyasada hareketlilik şimdiden başladı. İşte etiketleri değişmesi beklenen cihazlar ve düzenlemenin cep telefonu fiyatlarına etkisi…

ÖTV matrahındaki yeni düzenleme, cep telefonu fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda, bazı telefon modellerinin etiketleri yeniden şekillenecek. Peki hangi akıllı telefonlar ucuzlayacak? İşte indirim beklentisi oluşan modeller ve merak edilen tüm detaylar…

Resmi Gazete’de paylaşılan karar uyarınca, cep telefonlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları revize edildi. Yapılan düzenlemenin özellikle giriş ve orta segmentte yer alan akıllı telefonlarda fiyat düşüşü olarak karşılık bulması bekleniyor.

Vatandaşlar, hangi modellerin indirimden etkileneceğini ve yeni matrah aralıklarının fiyatlara nasıl yansıyacağını araştırıyor. İşte yeni düzenlemenin ardından gündeme gelen modeller…

ÖTV MATRAHINDA YENİ DÖNEM


Yeni düzenlemeyle ÖTV matrahları üç farklı dilime ayrıldı:

Matrahı 4.500 TL ve altında olan telefonlarda ÖTV oranı %25

Matrahı 4.500 TL–9.000 TL arasında olan modellerde ÖTV oranı %40

Matrahı 9.000 TL’nin üzerinde olan telefonlarda ise ÖTV oranı %50 olarak uygulanacak.

Eski sistemde bu sınırlar; 1.500 TL’ye kadar %25, 1.500–3.000 TL arası %40, 3.000 TL üzeri %50 şeklindeydi.

İNDİRİM BEKLENEN TELEFONLAR


Yeni matrah aralıklarının özellikle piyasada giriş ve orta seviye olarak konumlanan ürünlerde 1.000 TL’ye varan indirim getirmesi bekleniyor. Listeye giren bazı modeller şöyle:


Hiking A45

Reeder S19 Max Pro S

General Mobile Era 30

Omix X5 128 GB

Casper VIA M40

Realme C61

Nubia Music

Tecno Spark GO2

Vivo Y04

Infinix Hot 30i

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Oppo A5 Pro

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A17

TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

Telefonların vergisiz fiyatının üzerinden sırasıyla şu vergiler alınıyor:

Kültür Bakanlığı Payı: %1

TRT Bandrolü: %12

Özel Tüketim Vergisi: %25, %40, %50

Katma Değer Vergisi: %20

