Dolar haftaya nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasının imzalanacağı ve Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı. Euro ise aynı dakikalarda 6,5325 bandında işlem gördü.
Bugün ise Türkiye’de ödemeler dengesi verileri takip edilecek.
ABD ile Çin arasında Ticaret Anlaşmasının ilk bölümü 15 Ocak’ta imzalanıyor.
- Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk bölümünü imzalamak için Bugün Washington'a gidecek.