Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar haftaya nasıl başladı? 13 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

ABD ve İran arasında sıcak çatışma ihtimalinin şimdilik rafa kalkmasıyla birlikte piyasalar, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşması ve Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Dolar/TL haftaya 5.87 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları.
13 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları.

ABD ile Çin arasında uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasının imzalanacağı ve Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı. Euro ise aynı dakikalarda 6,5325 bandında işlem gördü.

Bugün ise Türkiye’de ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

ABD ile Çin arasında Ticaret Anlaşmasının ilk bölümü 15 Ocak’ta imzalanıyor.

  • Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk bölümünü imzalamak için Bugün Washington'a gidecek.

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Otomotiv sanayii önünü göremiyor
Ekonomi

Otomotiv sanayii önünü göremiyor

Geçtiğimiz yılı 1,4 milyon adet üretim, 492 bin adet iç pazar satışıyla kapatan Türk otomotivi 2020’ye plan yapamadan girdi. OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Geçen sene öngörü yapamadık, hurda-faiz bunları tahmin edememiştik. Şu anda önümüze baktığımızda gördüğümüz tek şey Mart ayına kadar sürecek olan faiz indirimi. Bunun dışında sektör olarak bir şey göremiyoruz. Hurdanın devam etmesini talep ettik, kabul edilmedi. ÖTV indiriminin kademeli olarak düşürülerek devam etmesi de kabul edilmedi. Önümüzdeki süreçte bir teşvik gelirse, otomotiv sanayii olarak bugün teşviki al yarın üret gibi bir durumda değiliz. Bizim en az 6 aylık öngörüler yapmamız gerekiyor” dedi.

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