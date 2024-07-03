Düşük beyana e-Devlet'ten takip önerisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kuyumcu, avukat ve doktorların düşük vergi vermesiyle ilgili açıklamaları üzerine, gözler bu meslek gruplarına çevrildi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, kuyumcuların devletin zor günlerinde piyasalara güven veren en önemli dinamiği olduğuna değinerek, vergi kaçıran bir imaj içinde gösterilmekten rahatsız olduklarını dile getirdi. 2004’ten beri uygulanan Enflasyon Muhasebesi’nden vazgeçilmesini isteyen Atayık, “Kuyumcular için Altın Esaslı Muhasebe sistemine geçilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

ÖZEL HASTANEDE HÜLLE YÖNTEMİ

Hekimlerin vergi durumunun 3 başlıkta incelenebileceğini belirten Milliyetçi Hekimler Derneği Başkanı Dr. Yavuzhan Baş da, “Kamudaki hekimlerin vergilerinde kayıp olmasına imkan yok çünkü maaş bordrolarından otomatik kesinti yapılıyor. Özel hastahane hekimleri ise, şirket kurdurularak vergi mükellefi haline getiriliyor. Çalıştıkları özel hastanenin mali müşaviri bu mükellefliğin de müşavirliğini yapıyor. Yani özel hastane, hekimin şirketinden hizmet satın alarak hastanenin poliklinik odasını, ameliyathanesini hekime kiralanmış gibi gösteriyor. Hülle yoluyla, hastane üzerindeki vergi sorumluluğunu sözleşme imzaladığı hekimlerin üzerine dağıtıyor” diye konuştu.

REÇELER SGK'YA BİLDİRİLEBİLİR

Muayene hekimlerinin özel alanlarında bazı hastalardan elden ödeme aldıklarını dile getiren Baş, bunun faturalandırma yada pos cihazı üzerinden otomatik vergilendirme sisteminden hariç kaldığını ifade etti. Özel muayenehane ve hekimlerin reçete ve muayenelerinin SGK sistemine dahil edilmesiyle bu sorunun ortadan kalkabileceğini anlatan Baş, “Hem yazılan reçete SGK tarafından ödenir, hastalar ilaca ekstra para ödemez, hem de tüm işlem ve muayeneler kayıt altına alınır” dedi.

Kazanca her ay makbuz kesilmeli

Avukat Asiye Demirel de hukukçuların vergi beyannamesiyle bildirim yapması gerektiğini savundu. Demirel, şöyle konuştu: “Her ay sonu elde edilen para için makbuz kesilmeli. Avukatlarda asgari ücret tarifesi var. Örneğin bir boşanma davası devletin tarifesine göre 17 bin 900 TL. Ama bizler bunun üzerinde rakam belirleyebiliriz. Bir avukat dava ücretini 70 bin olarak belirledi ama paranın sadece 17 bin 900 TL'sini bankadan alıp geri kalanını elden alırsa, devlet bunu bilmediği için makbuzu usule uygun kabul eder.”

Gelir ve giderler için sistem şart

Sosyoloji Profesörü Prof. Dr. Ayhan Aktar, doktor, avukat veya eczacının hem gelir hem giderini deklare edebileceği bir vergi sistemine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aktar, “Tüm sağlık raporlarımıza e-Devlet üzerinden ulaşabilir hale geldiğimiz dünyada, bu sistemin hayata geçirilmesinin zor olmadığını düşünüyorum. 16 bin 500 TL vergi veren bir avukat, çocuğunu yılda 750 bin TL ödeyerek okutabiliyorsa, bu parayı nereden buldun diye sormak da Maliye Bakanlığı’nın görevlidir” diye konuştu.







