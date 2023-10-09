E-ticarette dijital casusluğa geçit yok

Türkiye’de yaklaşık 42 milyon kullanıcı ve 1 trilyon liralık pazar büyüklüğü ile yıllık 5 milyar adet işlem hacmine ulaşan e-ticaret sektöründe vatandaşların ticari verilerini korumak ve dijital casusluğu önlemek için tedbirler son düzenlemelerle sıkılaştırıldı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, ticari verilerin ele geçirilmesiyle ülkelerin davranış modellerinin çıkarılabileceğine dikkat çekti.

Ticari verilerin başka ülkeler tarafından ele geçirilmesinin risklerine değinen TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarını TBD olarak yürütüyoruz. Son yıllarda küresel olarak siber tehditler tedarik zincirlerine ve e-ticaret sitelerine yönelmiştir. Kişisel verilerin ve kişilere ait kullanıcı deneyiminin yapay zeka algoritmaları ile analiz edilmesiyle hem kişilerin hem de ülkenin davranış modeli çıkarılabilir ve o ülkeyi hedef alan siber saldırılar gerçekleştirilebilir. Biz buna siber savaşlar diyoruz. Dolayısıyla regülasyonların daha sıkı hale getirilmesi gerekiyor. Yaptırımlar ve vatandaşların dijital yetkinliklerinin artırılması çok önemli” dedi.