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Ekonomi

E-ticarette dijital casusluğa geçit yok

E-ticaret dünyada olduğu gibi ülkemizde de son hızla gelişirken özellikle veri güvenliği daha fazla önem kazandı. Yeni e-ticaret düzenlemesiyle, vatandaşların ticari ve kişisel verileri başka ülkelerle paylaşılamayacak.

Nur Banu Aras
04:00 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye’de yaklaşık 42 milyon kullanıcı ve 1 trilyon liralık pazar büyüklüğü ile yıllık 5 milyar adet işlem hacmine ulaşan e-ticaret sektöründe vatandaşların ticari verilerini korumak ve dijital casusluğu önlemek için tedbirler son düzenlemelerle sıkılaştırıldı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, ticari verilerin ele geçirilmesiyle ülkelerin davranış modellerinin çıkarılabileceğine dikkat çekti.

AMAÇ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMAK

Ticaret Bakanlığı’nın yeni uygulamaya soktuğu e-ticaret düzenlemesiyle veri casusluğuna karşı bir dizi tedbir alındı. Vatandaşların ticari verilerinin sadece ticaretin geliştirilmesinde kullanılabileceği, başka ülkelerle paylaşılamayacağı hükmü getirildi. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) da veri sahiplerinin haklarını korumak ve kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla e-ticaret platformlarına yükümlülükler getirdi.

‘DAVRANIŞ MODELİ’ UYARISI

Ticari verilerin başka ülkeler tarafından ele geçirilmesinin risklerine değinen TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarını TBD olarak yürütüyoruz. Son yıllarda küresel olarak siber tehditler tedarik zincirlerine ve e-ticaret sitelerine yönelmiştir. Kişisel verilerin ve kişilere ait kullanıcı deneyiminin yapay zeka algoritmaları ile analiz edilmesiyle hem kişilerin hem de ülkenin davranış modeli çıkarılabilir ve o ülkeyi hedef alan siber saldırılar gerçekleştirilebilir. Biz buna siber savaşlar diyoruz. Dolayısıyla regülasyonların daha sıkı hale getirilmesi gerekiyor. Yaptırımlar ve vatandaşların dijital yetkinliklerinin artırılması çok önemli” dedi.



#e-ticaret
#Ekonomi
#Ceza
#Suç
17 dakika önce
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