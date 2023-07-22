E-ticarette stok oyunu

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, son zamanlarda e-ticaret sektöründe yeni bir stokçuluk türünün ortaya çıktığını belirtti. Çevikoğlu e-ticaretteki stokçuluk oyununu şöyle anlattı: “Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stokumuzda yok' diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Bu tür girişimlerde bulunan satıcıların ceza yiyeceklerini bilmesi gerekir.”