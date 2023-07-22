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Ekonomi

E-ticarette stok oyunu

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele devam ederken bu kez radara e-ticaret platformlarındaki bazı kötü niyetli satıcılar takıldı.

Nur Banu Aras
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bu tür durumlarla karşılaşıldığında yaşanılan mağduriyetin bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu tür durumlarla karşılaşıldığında yaşanılan mağduriyetin bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, son zamanlarda e-ticaret sektöründe yeni bir stokçuluk türünün ortaya çıktığını belirtti. Çevikoğlu e-ticaretteki stokçuluk oyununu şöyle anlattı: “Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stokumuzda yok' diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Bu tür girişimlerde bulunan satıcıların ceza yiyeceklerini bilmesi gerekir.”

Çevikoğlu, tüketicilerden de bu tür durumlarla karşılaştıklarında yaşadıkları mağduriyeti kendilerine bildirmesi gerektiğini kaydetti.


#e ticaret
#stok
#fiyat
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