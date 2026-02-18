Yeni Şafak
Empa Elektronik halka arz oluyor

Empa Elektronik halka arz oluyor

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0018/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Halka arzın büyüklüğünün 836 milyon TL olması, halka açıklık oranının ise yüzde 22,35 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Empa Elektronik, halka arz sürecine giriyor. Talep toplama yarın başlıyor ve 20 Şubat’ta sona erecek. Pay başına 22 TL sabit fiyatla yapılacak halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 141 milyon TL’den 170 milyon TL’ye yükseltilecek. Sermaye artışı nedeniyle artırılacak 29 milyon TL nominal değerli pay ile ortaklara ait 9 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 38 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğünün 836 milyon TL olması, halka açıklık oranının ise yüzde 22,35 seviyesine ulaşması bekleniyor. Empa Elektronik CEO'su Murat Sarpel, “Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakla yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi, mevcut AR-GE çalışmalarımızı yeni alanlarda genişleterek kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.


