Ekonomi Enerji depolamada kazan-kazan adımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji depolamada kazan-kazan adımı

Yenilenebilir enerji alanında son 10 yıldır önemli adımlar atan Türkiye, rüzgarda 11 bin megavat güneşte ise 9 bin megavatı aşkın kurulu güce ulaştı. Elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurular hızlandı. Geride kalan iki haftadan kısa sürede 900’ü aşkın firma ön lisans alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvuru yaptı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Enerji depolamada kazan-kazan adımı
Elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurular hızlandı.

Yenilenebilir enerji alanında son 10 yıldır önemli adımlar atan Türkiye, rüzgarda 11 bin megavat güneşte ise 9 bin megavatı aşkın kurulu güce ulaştı. Elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurular hızlandı. Geride kalan iki haftadan kısa sürede 900’ü aşkın firma ön lisans alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvuru yaptı. Atılan adımla birlikte hem Türkiye’nin yenilenebilir gücünün hem de depolama kapasitesinin katlanması bekleniyor. Aynı zamanda güneş ve rüzgar kaynaklı enerji iletim ve dağıtımında dengesizliklerin giderilmesi ve enerjide tedarik sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Ocak ayında EPDK'nın şirketlere ön lisanslarını vermesi bekleniyor. Üretim tesislerinin yanındaki depolama üniteleri ihtiyaç halinde taşınabiliyor.

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ BAŞI ÇEKİYOR

EPDK’ya başvuran şirketlerin ağırlıklı bir bölümü elektrik üreten firmalar olarak öne çıkıyor. Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı yapacak firmaların, taahhüt ettikleri depolama tesisinin kurulu gücü kadar rüzgar ve güneş enerjisi projesi kurmak için ön lisans başvurusunda bulunmasına imkan sağlanıyor. Yatırımlar ağırlıklı olarak ithal olarak sağlanırken; üretime bütünleşik, tüketime bütünleşik, mikro şebeke ve müstakil elektrik depolama olmak üzere 4 farklı şekilde depolama yapılabiliyor. EPDK’ya başvuran şirketlerin ağırlıklı olarak müstakil depolamadan faydalanması bekleniyor.

İLETİM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Depolamalı güneş ve rüzgar yatırımları şebekenin yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Diğer kaynakların aksine rüzgar ve güneşten depolanan enerji 2 saniye içerisinde iletim ağına ulaştırılıyor. Güneş ve rüzgar enerjisindeki tahmin edilemeyen enerji miktarı, bataryalar ile sabit yüke dönüşüyor. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, depolama potansiyelinin gelişmesiyle iletim sürecini yönetmenin daha da kolaylaşacağını ifade etti. Akyener, yeni kurulu güç üretmeyle alakalı da ciddi bir potansiyelin doğduğunu vurguladı.

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