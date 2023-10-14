Evlilik kredisinde çerçeve netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Edinilen bilgilere göre, evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için yaş sınırı belirlendi. 18-25 yaş arası ve ilk kez evlenecek gençler, krediden yararlanabilecek. Kredinin finansmanı, tüm yeraltı madenlerinden elde edilen gelirlerden sağlanacak.

TEKLİF BU AY MECLİS’E GELECEK

AK Parti hükümeti seçim beyannamesinde yer alan vaatleri yerine getirmeye devam ediyor. Gençlere vergisiz cep telefonu, 18 yaşına giren gençlere ücretsiz 10 GB internet, ev kadınlarına prim desteği, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik fırsatı sağlayacak olan Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalar tamamlandı. Teklifin bu ay içerisinde Meclis'e gönderilerek yasalaşması bekleniyor.

Aile ve Gençlik Bankası'nın en önemli başlığı da yeni evlenecek gençlere verilecek kredi olacak. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak. Uygulamada yaş aralığı da belirlendi. 150 bin liralık kredi 18-25 yaş arasında ilk kez evlenecek çiftlere verilecek. Kredi verilecek gençlerin ekonomik durumuna bakılacak. Gelir tespitine göre henüz netleşmeyen tutarın altında kalanlar destekten yararlanacak.

FİNANSMAN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Aile ve Gençlik Bankası gelirleri Karadeniz'de bulunan gaz ve keşfedilen petrol kuyularından karşılanacaktı. Ancak, bankanın gelir kapsamı da genişledi. Tüm yeraltı madenlerinden elde edilen gelirin bir kısmı ile banka finanse edilecek.

Pilot bölge deprem bölgesi

Uygulamada pilot bölge olarak da deprem bölgesi seçildi. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar yalnızca deprem bölgesindeki yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi verilecek.







