F-35’ten fazlası

Türkiye’nin gücüne güç katacak Milli Muharip Uçak (MMU) F-35’e parmak ısırtacak. Beşinci nesil savaş uçağı MMU, yüksek manevra kabiliyetine sahip. MMU Türkiye’nin kendi geliştirdiği tüm mühimmatları atabilecek. Radar, elektronik harp, elektrooptik, kızılötesi arama, izleme sensörü gibi sistemler açısından rakiplerinin ötesinde olacak MMU, yerli sensörler kullanacak. Uçak ayrıca sabit yönlü, düşük gözlemlenebilir elektrooptik hedefleme sistemine de sahip olacak. Uluslararası savunma analistlerine göre MMU’nun bu özellikleri şu an uçan veya geliştirilmekte olan uçaklar arasında hiç görülmedi. Düşük görünürlük ve azaltılmış radar iziyle MMU’nun diğer muadillerine göre fark oluşturacak kısmının ise iç aksamdaki aviyonik sistemlerinin olması bekleniyor. Bu özellikleriyle MMU, F-35’ten de farklı özelliklere sahip.