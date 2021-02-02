Ekonomi Fay Yasasında sona gelindi Kat sınırlaması geliyor
EMLAK

Fay Yasası'da sona gelindi: ​Fay hatlarının geçtiği bölgelerde kat sınırlaması olacak

Fay Yasası'nda sona gelindi: Kat sınırlaması geliyor

Elazığ depreminden sonra çalışmalarına başlanılan Fay Yasası'nda sona gelindi. Bu ayın ortalarında bakanlığa teslim edilmesi planlanan taslak metnin İzmir'de kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Fay hatlarının bulunduğu bölgelerdeki yapılaşmaları düzenleyecek yasa ile fay haritaları imar planlarına işlenerek yapılacak inşaatlar için standartlar getirilecekken, fay hatlarının geçtiği bölgelerde yapılacak yapılar için kat sınırlaması da gündeme gelecek. Öte yandan imar planlarına işlenecek fay hatları üzerinden bina tespiti de yapılarak kentsel dönüşümde öncelikli alanlar da belirlenebilecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Fay Yasası'nın mart ayının ilk haftasında İzmir'de kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Fay Yasası'nın mart ayının ilk haftasında İzmir'de kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası çalışmalarına hız verilen Fay Yasası için geri sayım başladı.

Ege Denizi'nde dün peş peşe meydana gelen beş deprem ile deprem gerçeği bir kez daha gözler önüne serilirken İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çok sayıda toplantı ve görüşme sonrası beklenen Fay Yasası'nın taslak metninde sona yaklaşıldı.

İZMİR'DE AÇIKLANACAK

Yasanın taslak metninin yazım aşamasında yer alan ve konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yasanın taslak metninin sona gelindiğini ve bu ayın ortasında tamamlanarak mart ayının ilk haftasında İzmir'de kamuoyuna açıklanmasının beklendiğini belirtti.

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10 GÜNDE BİR TOPLANTI

İçişleri Bakanlığı tarafından AFAD koordinasyonunda hazırlanan 'Fay Yasası' için bu zamana kadar bakanlık ile 4 büyük toplantı gerçekleştirdiklerini de belirten Sözbilir, taslak metnin yazım aşamasında bulunan grupların ise neredeyse her 10 günde bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkiye fay haritası.

YASA İLE CEVAP BULACAK SORULAR

Sözbilir, Türkiye’de bulunan 485 fay hattına yönelik ortaya çıkarılan yasa tasarısı ile mevcut fay hatlarının hepsinin geçtiği bölgeler mi yapılaşmaya kapanacak? Hangi özellikleri taşırsa fay yapılaşmaya kapatılacak? Bu fayların yaşı kaç olmalı, kaç yılda bir deprem üreten fayları kapsam içine almalıyız? Yapılaşmaya kapatılacak bölgelerde bu karar ne kadarlık bir alanı kapsayacak? şeklindeki kritik soruların cevaplarını verecek standartların ve şartların ortaya konulacağını belirtti.

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KAT SINIRLAMASI OLACAK

Yasa tasarısı ile fay hatlarının imar planlarına işleneceğini ve bölgelerin ne tarafa doğru gelişim göstereceğinin ortaya konulacağını da dile getiren Sözbilir, fayı yapılaşmaya kapatmak demenin bir ilçeyi yapılaşmaya kapatmak anlamına gelmediğinin altını çizerek, fay hatlarına denk gelen yerlerle ilgili kısıtlı yapılaşmaya yönelik kat sınırlaması gibi bir takım uygulamaların devreye alınabileceğini ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir.

PLANLARA İŞLENİP BİNA TESPİTİ YAPILABİLECEK

Fay hattı üzerindeki yapıların tespitinin ise fay hatlarıın imar planlarına işlenmesinin ardından ortaya çıkabileceğini de vurgulayan Sözbilir, bu tespitlerin yapılmasının ardından yapının durumuna göre kentsel dönüşüm gibi bir takım uygulamaların hayata geçirilebileceğini de dile getirdi.

ÜÇ FARKLI KOLU VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önderliğinde yürütülen çalışmanın teknik, mevzuat ve idare olmak üzere üç farklı kolu olduğunu da sözlerine ekleyen Sözbilir, düzenlemede yer alan uygulamaların denetiminden ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu ifade etti.

Yeni yasa ile fay hatları imar planlarına işlenecek.

18 İLİN MERKEZİNDEN GEÇİYOR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından en son hazırlanan Türkiye Diri fay Haritası'na göre ise ülke genelinde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 486 diri fay veya fay segmenti bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre büyük deprem üretme potansiyeli bulunan diri fayların yerleşim yerlerine olan uzaklıklarına bakıldığında da 18 ilin merkezi, 80'i aşkın ilçe ve 502 köy fay hatları üzerinde yer alıyor.

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