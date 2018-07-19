Fonda biriken para 125 milyar

Geçen yılın sonunda 116 milyar lira olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü, bu yılın altı aylık döneminde yaklaşık 8,3 milyar lira artarak 125 milyar liraya ulaştı. Fondan Mart 2002’den geçen ayın sonuna kadar yaklaşık 6 milyon 182 bin 363 kişiye ise toplam 20 milyar 657 milyon 493 bin lira ödeme yapıldı. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için geçen ay 113 bin 989 kişi fona başvurdu. Önceki dönemde başvuranlarla birlikte haziranda 417 bin 903 kişiye yapılan ödeme miktarı, 366 milyon 148 bin 97 lira oldu.

Evlat sahibi olan da yararlandı

Doğum yapan kadın ile evlat edinen kadın veya erkeğe, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen yarım çalışma ödeneğinden ise bu yılın haziran ayında bin 870 çalışan faydalandı. Bu kesimlere toplam 1 milyon 604 bin 798 lira yarım çalışma ödemesi yapıldı.

1160 çalışana maaş ödendi

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde çalışanların ödenmeyen ücretinin ödenmesine imkan veren Ücret Garanti Fonu’na geçen ay başvuran bin 160 kişiye toplam 4 milyon 609 bin 996 lira ödendi.