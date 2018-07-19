Ekonomi Fonda biriken para 125 milyar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fonda biriken para 125 milyar

İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü, bu yılın altı aylık döneminde yaklaşık 8,3 milyar lira artarak 125 milyar liraya ulaştı. 2002 yılında bu yana 6 milyon kişiye ise 20 milyar liradan fazla ödeme yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ücret Garanti Fonu’na geçen ay başvuran bin 160 kişiye toplam 4 milyon 609 bin 996 lira ödendi.
Ücret Garanti Fonu’na geçen ay başvuran bin 160 kişiye toplam 4 milyon 609 bin 996 lira ödendi.

Geçen yılın sonunda 116 milyar lira olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü, bu yılın altı aylık döneminde yaklaşık 8,3 milyar lira artarak 125 milyar liraya ulaştı. Fondan Mart 2002’den geçen ayın sonuna kadar yaklaşık 6 milyon 182 bin 363 kişiye ise toplam 20 milyar 657 milyon 493 bin lira ödeme yapıldı. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için geçen ay 113 bin 989 kişi fona başvurdu. Önceki dönemde başvuranlarla birlikte haziranda 417 bin 903 kişiye yapılan ödeme miktarı, 366 milyon 148 bin 97 lira oldu.

Evlat sahibi olan da yararlandı

Doğum yapan kadın ile evlat edinen kadın veya erkeğe, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen yarım çalışma ödeneğinden ise bu yılın haziran ayında bin 870 çalışan faydalandı. Bu kesimlere toplam 1 milyon 604 bin 798 lira yarım çalışma ödemesi yapıldı.

1160 çalışana maaş ödendi

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde çalışanların ödenmeyen ücretinin ödenmesine imkan veren Ücret Garanti Fonu’na geçen ay başvuran bin 160 kişiye toplam 4 milyon 609 bin 996 lira ödendi.

Bedelli ekonomisi
EKONOMİ
Bedelli ekonomisi

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.