Gayrimenkule yatırımın tam zamanı: Akzirve'den bin 144 konut için 8 milyar TL

Akzirve’nin 8 milyar liralık yatırımla hayata geçireceği Topkapı 29 projesinin tanıtımı yapıldı. Konut yanı sıra; rezidans, sağlık merkezi, otel, alışveriş merkezi ve cadde mağazaları gibi farklı yatırımların bulunacağı projenin lansmanında konuşan Akzirve İcra Kurulu Başkanı Cihat Kılıç, tamamı balkonlu dairelerin tavan yüksekliğinin 3,05 metre olacağını ve ferahlığıyla öne çıkacağını anlattı. Kılıç, projede büyüklükleri 1+1’den 5+1’e kadar farklı tipte 1.441 adet konutun bulunduğunu belirterek, teslimler başladığında bu alanda önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

METREKARE FİYATI 56 BİN TL

Metrekare fiyatlarının 56 bin liradan başladığını ve tanıtım dönemine özel kampanya başlatılacağını dile getiren Kılıç, şu bilgileri verdi:

“Projemizin ön tanıtım döneminde yerli ve yabancı yatırımcılardan daire sayısının 4 katı talep geldi. Lansman dönemi için özel kampanya da başlatıyoruz. Yüzde 50 peşin ödemelerde kalan yüzde 50 için vade farksız 24 ay ödeme planı yapıyoruz. 60 ay içinse yüzde 0,99 oranlı kredi imkanı sağlıyoruz. Bunların yanı sıra müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kişiye özel ödeme planları da sunuyoruz” dedi.

YÜZDE 10’UNUN SATIŞI YAPILDI

Cihat Kılıç, kaba inşaatta ilerleme oranının yüzde 35 olduğunu belirterek, teslimlerin Cumhuriyetin 100. yılında, 29 Ekim 2023’te başlayacağını bildirdi. Kılıç, şu ana kadar dairelerin yüzde 10’unun satışı için sözleşme imzalandığını kaydederek, bu satışlar içinde yabancı payının yüzde 10 olduğunu, yabancılar alıcılar arasında Çin, Kanada, Güney Kore ve bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının bulunduğunu kaydetti.

REKLAM