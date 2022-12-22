Gaz ve elektrikte zam yok: Karadeniz gazının değeri 700 milyar doları aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşında doğal gaz ve elektrikte artış öngörmedikleri müjdesini verdi. Doğal gaz fiyatlarının belirlenmesine ilişkin bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Dönmez, “Yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz” dedi. Karadeniz’de keşfedilen gazın ekonomik değerinin 700 milyar dolara ulaştığına da dikkat çeken Bakan Dönmez, “Bugün itibarıyla 540 milyar metreküplük keşfin güncel ekonomik değeri için bin 440 dolarla çarpmak gerekiyor. Yaklaşık 700 milyar dolardan daha fazla bir değer ediyor” diye konuştu.

TÜRKMEN GAZINA ÖN ÇALIŞMA

Türkmen gazında ise ön çalışmayı 1 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Dönmez, “Beklentimiz, Hazar’ın doğusundaki kaynaklarından hem Türkiye’ye hem de ihtiyaç halinde pazarlara götürülmesinden yana” diye konuştu. Filyos’ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Dönmez, özetle şunları söyledi:

REKLAM

AKDENİZ’DE EN İYİ ROTA TÜRKİYE

Akdeniz’deki gaz rotasıyla alakalı İsrail’de yeni bir hükümet değişikliği yaşandı. Biz bundan önceki hükümet döneminde de diplomasiyi işletmeye başlatmıştık. Biz şunu iddia ediyoruz: Doğu Akdeniz gazının pazarlara en ekonomik, en hızlı şekilde gidebileceği en iyi rota Türkiye. Türkiye’de böyle bir doğal gaz ticaret merkezinin yakın bir tarihte hayata geçirileceği düşünüldüğünde bu onlar için de bir fırsat olacaktır. Petrol ve gaz aramaları ile alakalı ise şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu’da da, Ege’de de, Doğu Anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz.

ELEKTRİK DEPOLAMADA FİRMALARI SIKIŞTIRIYORUZ

Ham petroldeki düşüşün pompaya aynı oranda yansımadığı eleştirileri var. Pandemi sonrası üretimde, ara tesislerde, maliyetlerde ciddi artışlar oldu. Kısacası rafinaj maliyetlerinde artışlar oldu. Daha önce bir varilin rafineride işlenme bedeli örneğin 100 iken, bu rakam 2 kat, 3 kat arttı. Dolayısıyla nihai belirleyen maliyet kalemleri içerisinde geçmişte ham petrol fiyatlarının ağırlığı daha fazla iken, arada rafinaj, dağıtım, depolama, lojistik gibi kalemlerde oluşan maliyetlerdeki artıştan dolayı pompaya, başka bir ifadeyle perakende satış fiyatlarına olan yansıma oranları değişti. Lisanslı depolamaya ilişkin de şunu söyleyebilirim. Orada hakikaten yoğun bir ilgi var. Elektrik depolama lisansına başvuran firmalara aynı zamanda depolayacakları elektriği rüzgâr veya güneş santrallerinden kurmak suretiyle bir imkân tanındığı için bu durum ilgi ve isteği artmış durumda. İlk ihalesi yapılanlarda bizzat firmaları sıkıştırıyoruz. Çaycuma’daki petrol arama çalışmasında veriler olumlu. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Olumlu bir gelişme olursa paylaşacağız.

KARADENİZ’E HİBRİT MODEL

Karadeniz gazında deniz tabanı üretim sistemleriyle alakalı çalışmaları saha geliştirme olarak adlandırıyoruz. Bunlarda bir hibrit geliştirme de yapabiliriz. Yani kısmen deniz yüzeyindeki platformlar, kısmen de deniz tabanındaki üretim sistemleri. Buna rezervuarın kendisi ve teknik ekip karar verecek. Akdeniz’deki çalışmaları şu anda Taşucu’nda yürütüyoruz. Yörükler’deki çalışmada da Genel Müdürümüze de sorduk, oradaki jeolojik ekiple değerlendirmenin devam ettiğini söylediler. Tamamlanınca onu da açıklarız. 2022’de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023’te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız. Bu rakamları en az 2 kat daha artırmamız lazım.

REKLAM

1 yıla enerji merkezi oluruz

Trakya’da oluşturulması hedeflenen enerji merkezine ilişkin olarak çok net bir şey söylenemeyeceğini ifade eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “3-5 ayda halledilecek bir konu değil şüphesiz. Bizim hedefimiz bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek” dedi. Kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde, daha sınırlı sayıda piyasayla başlanabileceğini söyleyen Bakan Dönmez, bu sayede sürenin biraz daha öne çekilebileceğini belirtti. Dönmez, “Pazar oluşacaksa onu satmak isteyenler de alıcılar da buraya gelecek. Biz aslında böyle bir teknik ve teknolojik altyapıyı buradaki piyasa katılımcılarına sunacağız” diye konuştu.