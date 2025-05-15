Gaziantep'e modern tarım okulu

Quick Sigorta, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki büyük eğitim yatırımı için ilk adımı attı. Temelleri atılan Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu, hem bölgesel kalkınma hem de eğitim alanında uzun vadeli stratejik katkılar sunacak. 4





100 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

100 öğrenci kapasiteli yurt ise çevre ilçelerden gelen öğrencilerin barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “6 Şubat depreminin ardından, en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Nurdağı’nda, yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bir meslek lisesi inşa etmeye karar verdik. Bu okulumuz yalnızca Nurdağı’na değil, çevre ilçelere de hizmet verecek. Gençlerimizin iş kaygısını azaltacak ve tarımda uzmanlaşmalarını sağlayacak bir yapı inşa ediyoruz” dedi.





KALKINMANIN YOLU ÜRETIMDEN GEÇIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Gıda güvenliği, savunma sanayii kadar stratejik bir konudur. Gaziantep’imize tarım alanında çok değerli bir eğitim yatırımı kazandırıyoruz. Tarımda kalkınmanın yolu eğitimden geçiyor. Nurdağı’nı tarımın başkenti yapacağız” ifadelerini kullandı.



