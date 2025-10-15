Genç MÜSİAD'ın 'İnegöl İhracat Rehberi' kamuoyuna tanıtıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, “Bugün burada, şehrimizin üretim gücüne ve ihracat vizyonuna yeni bir değer katacak önemli bir çalışmanın lansmanında bir aradayız. Genç MÜSİAD İnegöl tarafından hazırlanan “İhracat Rehberi Kitapçığı”, özellikle ilk kez ihracat yapmak isteyen işletmelerimiz için büyük bir rehber, güçlü bir kılavuz niteliği taşıyor. İnegöl, sadece Türkiye’nin değil, artık dünyanın da tanıdığı bir üretim merkezidir. Mobilyadan tekstile, makine ve metalden kimyaya kadar geniş bir yelpazede üretim yapan firmalarımız, bugün ülkemizin ihracatına ciddi katkılar sunmaktadır. Ancak biz biliyoruz ki, her yeni ihracatçı, ülkemiz için yeni bir umut demektir. Bu nedenle, Genç MÜSİAD İnegöl’ün hazırladığı bu kitapçık, üretim yapan ama henüz dış pazarlara açılmamış firmalarımıza cesaret ve bilgi kazandıracak, onlara yol gösterecektir. MÜSİAD olarak biz, her zaman şu inançla hareket ediyoruz: “Üreten Türkiye, güçlü Türkiye’dir.” Bu güç, gençlerin dinamizmiyle birleştiğinde ortaya büyük bir sinerji çıkıyor. Genç MÜSİAD’ımızın hazırladığı bu çalışma da tam olarak bu sinerjinin bir sonucudur. Genç kardeşlerimiz, sahadaki tecrübelerini, bilgi birikimlerini ve araştırmalarını bir araya getirerek; pratik, anlaşılır ve uygulanabilir bir rehber ortaya koymuşlardır. Kendilerini bu değerli katkılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

MÜSİAD İnegöl olarak, iş dünyasının tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirten Başkan Yazaroğlu, “Amacımız sadece üretimi artırmak değil; markalaşmayı, ihracatı, dijital dönüşümü ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemektir. Bugün lansmanını yaptığımız bu rehber de bu hedefin bir parçasıdır. İnegöl’de her işletmenin ihracat yapabileceği bir altyapı oluşturmak, gençlerimizin girişim gücünü artırmak ve şehrimizin küresel pazarlarda daha fazla yer almasını sağlamak en büyük önceliğimizdir. Bugün burada tanıtımını yaptığımız bu “İhracat Rehberi”, sadece bir kitapçık değil; bir vizyonun, bir gayenin, bir inancın yansımasıdır. Biz inanıyoruz ki, doğru bilgiyle donanmış her girişimci, dünya pazarlarında söz sahibi olabilir. MÜSİAD çatısı altında, üyelerimize ve genç girişimcilerimize bu yolda rehberlik etmeye, her adımda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta bu çalışmayı hazırlayan Genç MÜSİAD İnegöl Başkanımız Alihan Gülerer ve ekibine, destek veren tüm yönetim kurulu üyelerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu rehberin İnegöl sanayimize, girişimcilerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime son verirken, Türkiye’nin üretim gücünü, girişimciliğini ve ihracat potansiyelini geleceğe taşıyacak tüm genç kardeşlerime başarılar diliyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim” diye konuştu.

Genç MÜSİAD İnegöl Başkanı Alihan Gülerer ise, “Bugün sadece bir kitabın lansmanını değil, İnegöl’ün ihracat vizyonunda yeni bir dönüm noktasını kutluyoruz. Bu kitap, aylarca süren bir emeğin, sabrın ve inancın ürünü. Ama en önemlisi, bir zihniyet dönüşümünün sembolü. Biz Genç MÜSİAD olarak inanıyoruz ki, ihracat yalnızca mal satmak değildir. İhracat; vizyon, ahlak ve cesaret satmaktır. Ürünü göndermek kolaydır; asıl mesele güven gönderebilmektir. İlk siparişi ürün getirir, beşinci siparişi karakter getirir. İnegöl, bugün Türkiye mobilya ihracatının %21’ini tek başına gerçekleştiren bir şehir. Bu başarı tesadüf değil; bilgiye, azme ve alın terine dayalı bir emeğin sonucu. Biz bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için bilgiyle yoğrulmuş bir yol haritası hazırladık. Bu rehber; ambalajdan fuarlara, dijital pazarlamadan devlet desteklerine kadar genç girişimcilere adım adım ihracatı öğreten bir pusuladır. Bu çalışmayla birlikte bir süreci başlattığımızı biliyoruz. Ve gönülden isteriz ki; bizden sonraki yönetimler, başka dernekler veya bu alanda çalışan farklı ekipler bu konunun üzerine düşsün, bizden daha iyi içerikler üretsin. Eğer bu rehber, onlara ilham olur ve daha güçlü eserler doğurursa, bundan en büyük mutluluğu biz duyarız. Bugün Türkiye’de bu kapsamda hazırlanmış, bu düzeyde sade, uygulanabilir ve özgün bir içerik yok. İlk defa yapılmamış bir şeyi yapmanın, İnegöl’den tüm Türkiye’ye yayılan bu fikri hayata geçirmenin gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bu kitapta özellikle bir şey yapmak istedik: Üslubu bilerek “resmî” değil, “insanî” tuttuk. Yani, kitabı okuyan herkes sanki kitap onunla konuşuyormuş gibi hissetsin istedik. Çünkü niyetimiz; 40 yaşındaki atölyecinin de sayfaları çevirip “ben de yapabilirim” demesi, 15 yaşında liseye yeni geçmiş, kanı kaynayan ticaret ruhlu kardeşimizin de heyecan duyması, üniversitede okuyan gençlerin ise akademik bilgiyi gerçek ticarete dönüştürebilmesidir. Bu rehber, yaş farkı olmaksızın herkese “ihracat mümkün” duygusunu verebilsin istedik. Yani bu kitap, sadece bilgi değil; her yaştan girişimciye bir sesleniştir. Bu vesileyle; her aşamada desteğini hissettiğimiz MÜSİAD İnegöl Başkanımız Sayın Bahri Sinan Yazaroğlu’na, bilgisiyle ve tecrübesiyle yolumuzu aydınlatan Şube Başkan Yardımcımız Sayın Sinan Koçak’a ve özveriyle çalışan, her biri bu sürecin mimarlarından olan Genç MÜSİAD İnegöl Yönetim Kurulu’ndaki tüm kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca, bugün yanımda olan kıymetli yol arkadaşım Alperen Avcı’ya da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Kendisi, Mobilya Sektör Kurulu Başkanımız ve İhracatı Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz olarak bugün burada duruşuyla, emeğiyle, vizyonuyla bu kitabın ruhunu en iyi temsil eden isimlerden biridir. Geçtiğimiz aylarda Genç MÜSİAD Türkiye genelinde düzenlenen Altın Konteynır Ödüllerinde, şubemize “Sınır Tanımayanlar Ödülü”nü kazandırarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kendisi ve firması, bu şubenin ihracat vizyonuna yön veren en güçlü örneklerden biridir. Bu başarı, aslında bu kitabın da ruhunu anlatıyor. Çünkü bu eser; bireysel gayretin, ekip ruhunun ve ortak inancın birleştiğinde nelerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Her birimizin emeği, bu kitabın sayfalarına sinmiş durumda. Bugün burada bir kitabı değil, bir inancı tanıtıyoruz: İnegöl’den dünyaya açılan genç bir neslin ticari cesaretini. Rabbim emeğimizi bereketli, niyetimizi daim eylesin. Hep birlikte daha büyük işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Teşekkür ederim” dedi.