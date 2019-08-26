Ekonomi Gram altın 285 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

26 Ağustos altın fiyatları - Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Gram altın 285 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde dolar/TL'nin tekrar 5,80 seviyelerinde dengelenmesiyle gerileyen gram altın, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 285 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, Cumhuriyet altını 1.910 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
26 Ağustos altın fiyatları.
26 Ağustos altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 285 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, cuma günü dolar/TL'de yatay bir seyir izlenmesine rağmen altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1,97 artarak günü 283,2 liradan tamamladı.

Asya piyasalarında işlemlerin sığ olduğu saatlerde dolar/TL'nin sert hareketle yaklaşık son bir yılın zirvesini görmesinin etkisiyle gram altın da tarihin en yüksek seviyesi olan 316,7 liraya çıktı.

Sabah saatlerinde dolar/TL'nin tekrar 5,80 seviyelerinde dengelenmesiyle gerileyen gram altın, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 285 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, Cumhuriyet altını 1.910 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.531 dolardan alıcı buluyor.

  • Analistler, bugün ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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