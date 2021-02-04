Ekonomi Gramaj hilesine de fahiş cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Gramaj hilesine de fahiş cezası

Gramaj hilesine de fahiş cezası

Gıda ürünlerinde ‘gramaj oyunu’nun önüne geçmek için yapılan düzenlemeye göre, yanıltıcı ambalajlamalar aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve 114 bin 326 liraya varan para cezası kesilecek.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Gıdada ve temel tüketim ürünlerinde “gramaj oyununu” önleyecek önemli bir düzenleme hayata geçirildi.
Gıdada ve temel tüketim ürünlerinde “gramaj oyununu” önleyecek önemli bir düzenleme hayata geçirildi.

Ticaret Bakanlığı “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği”nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla gramaj hilesi olarak yanıltıcı ambalajlar aldatıcı ticari uygulama olarak nitelendi. İlgili yönetmeliğe “Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” maddesi eklendi.

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114 BİN LİRALIK CEZA

  • Gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamaları Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “aldatıcı ticari uygulama” kapsamına alındı. Bu doğrultuda gramaj hilesi yapan kuruluşlara 11 bin ila 114 bin TL arasında değişecek para cezası uygulanabilecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

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Pekcan, “Düzenleme ile hem tüketicilerimiz hem de söz konusu uygulama nedeniyle haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak” dedi.

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