'Güneş'e beş yılda 100 milyon dolar yatırım.

Son dönemlerde enerji sektörüne yatırım kararı alan şirketlere Büyükdağ Holding de eklendi. Satış-pazarlama, enerji, iletişim, inşaat ve araç muayene sektörlerinde faaliyet gösteren Büyükdağ Holding, güneş enerjisi santrali için 5 yılda 100 milyon dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. Büyükdağ Holding Başkanı Ali Büyükdağ, enerji alanındaki yatırımlara 2014 yılında başladıklarını belirterek, “Şanlıurfa’da 17 megawatt güç üreten bir güneş enerjisi santralimiz (GES) var” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

GES yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Büyükdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk etapta bir güneş enerji santralini satın almak için görüşmelerimiz sürüyor. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının Türkiye’nin ve dünyanın geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle halihazırda devam eden GES’in kurulu gücünü artıracağız. Bu çerçevede 5 yıl içinde enerji tarafında 100 milyon dolarlık yatırım yapmak istiyoruz.”

REKLAM

Ali Büyükdağ

ŞARJ İSTASYONU KURACAK

Enerji sektörünün gelecekte şirketin yatırım yapacağı alanlar arasında yer aldığını dile getiren Ali Büyükdağ, “Yakın zamanda otomobil şarj istasyonu kurmak için lisansımızı aldık. Çok kısa süre içerisinde şarj istasyonlarımızı kurmaya başlayacağız. Şarj istasyonlarına 1.5 milyon dolar yatırım yapacağız. İlk etapta aldığımız lisans gereği 50 şarj istasyonumuz devreye girecek. Şarj istasyonu sayımızı artıracağız. 1 yılda 500 şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bazı yerlerde 300 kilowatt’lık güç sağlayan hızlı şarj istasyonları da olacak” şeklinde konuştu.

Kuşadası’na otel ve villa

Ali Büyükdağ. turizm sektöründe 3 otel ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. Büyükdağ, “İstanbul’da Karaköy ve Taksim’de 2 otelimiz mevcut. Diğer otelimiz ise Kuşadası’nda” dedi. Turizmdeki gelişmeye paralel sektördeki yatırımları artırmaya karar verdiklerini kaydeden Büyükdağ, “Bu çerçevede Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otelimizi yeniden inşa etmek için çalışmalara başladık. Yine Kuşadası'nda bir villa projesine de başlıyoruz. Buradaki turizm ve gayrimenkulde yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz” diye konuştu.