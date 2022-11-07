Ekonomi Güneşe beş yılda 100 milyon dolar yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Güneş'e beş yılda 100 milyon dolar yatırım

Şanlıurfa’da 17 megawatt güç üreten güneş enerjisi santrali (GES) bulunan Büyükdağ Holding, 5 yıl içinde enerji sektörüne 100 milyon dolar daha yatırım yapacak. Holding ayrıca 1 yıl içinde elektrikli araçlar için 500 şarj istasyonu kuracak.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Güneşe beş yılda 100 milyon dolar yatırım
'Güneş'e beş yılda 100 milyon dolar yatırım.

Son dönemlerde enerji sektörüne yatırım kararı alan şirketlere Büyükdağ Holding de eklendi. Satış-pazarlama, enerji, iletişim, inşaat ve araç muayene sektörlerinde faaliyet gösteren Büyükdağ Holding, güneş enerjisi santrali için 5 yılda 100 milyon dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. Büyükdağ Holding Başkanı Ali Büyükdağ, enerji alanındaki yatırımlara 2014 yılında başladıklarını belirterek, “Şanlıurfa’da 17 megawatt güç üreten bir güneş enerjisi santralimiz (GES) var” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

GES yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Büyükdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk etapta bir güneş enerji santralini satın almak için görüşmelerimiz sürüyor. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının Türkiye’nin ve dünyanın geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle halihazırda devam eden GES’in kurulu gücünü artıracağız. Bu çerçevede 5 yıl içinde enerji tarafında 100 milyon dolarlık yatırım yapmak istiyoruz.”

Ali Büyükdağ
Ali Büyükdağ

ŞARJ İSTASYONU KURACAK

Enerji sektörünün gelecekte şirketin yatırım yapacağı alanlar arasında yer aldığını dile getiren Ali Büyükdağ, “Yakın zamanda otomobil şarj istasyonu kurmak için lisansımızı aldık. Çok kısa süre içerisinde şarj istasyonlarımızı kurmaya başlayacağız. Şarj istasyonlarına 1.5 milyon dolar yatırım yapacağız. İlk etapta aldığımız lisans gereği 50 şarj istasyonumuz devreye girecek. Şarj istasyonu sayımızı artıracağız. 1 yılda 500 şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bazı yerlerde 300 kilowatt’lık güç sağlayan hızlı şarj istasyonları da olacak” şeklinde konuştu.

Kuşadası’na otel ve villa

  • Ali Büyükdağ. turizm sektöründe 3 otel ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. Büyükdağ, “İstanbul’da Karaköy ve Taksim’de 2 otelimiz mevcut. Diğer otelimiz ise Kuşadası’nda” dedi. Turizmdeki gelişmeye paralel sektördeki yatırımları artırmaya karar verdiklerini kaydeden Büyükdağ, “Bu çerçevede Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otelimizi yeniden inşa etmek için çalışmalara başladık. Yine Kuşadası'nda bir villa projesine de başlıyoruz. Buradaki turizm ve gayrimenkulde yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz” diye konuştu.

Konuttaki GES'e vergi muafiyeti
EKONOMİ
Konuttaki GES'e vergi muafiyeti
Kazanan yok

Kazanan yok

Trabzonspor, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Çorba hâlâ kaynıyor

Çorba hâlâ kaynıyor

​Kanuni'nin saltanatında Kudüs altın yılları yaşadı.
Erdoğanın çok kartı var

Erdoğan'ın çok kartı var

​Financial Times'tan Türkiye'ye övgü.
PKK'nın Ayn İsa sorumlusu öldürüldü

PKK'nın Ayn İsa sorumlusu öldürüldü

​MİT Suriye'de operasyonda.
HDP'li vekil 'bomba kuryesi'

HDP'li vekil 'bomba kuryesi'

​Remziye Tosun PKK'nın emanetçiliğini yapmış.
Aileye tehdidi durduracağız

Aileye tehdidi durduracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te kadınlarla bir araya geldi.
Sarı komutanım yaktın beni

Sarı komutanım yaktın beni

​Şehitler toprağa verildi.
ABD Zelenski'ye artık 'barış' diyor

ABD Zelenski'ye artık 'barış' diyor

​Koalisyon Ukrayna yorgunu.

Ne spordan ne dinimden vazgeçerim

Ne spordan ne dinimden vazgeçerim

​Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul'da düzenlendi.
Seçim beyannamesi vatandaşa dokunacak

Seçim beyannamesi vatandaşa dokunacak

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.
Kuralar canlı yayınlanacak

Kuralar canlı yayınlanacak

​Şırnak ve Ardahan'da noter huzurunda çekilecek.
Fatih Erbakan yeniden seçildi

Fatih Erbakan yeniden seçildi

​'Amerika'larda İngiltere'lerde icazet arayışımız olmamıştır'
3,5 milyon dekar tarıma kazandırıldı

3,5 milyon dekar tarıma kazandırıldı

​Atıl araziler bereketlendi.
İlk günde yoğun ilgi

İlk günde yoğun ilgi

Vatandaşlardan Gaziray'a tam not.

HDP’li vekil ‘bomba kuryesi’: Remziye Tosun PKK'nın emanetçiliğini yapmış
Gündem

HDP’li vekil ‘bomba kuryesi’: Remziye Tosun PKK'nın emanetçiliğini yapmış

Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim alıp stratejik hedeflere saldırmak için geldiği İstanbul’da yakalanan Hüseyin Tanrıkulu’nun HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’la irtibatı çıktı. Bir dönem HDP’de bulunan Ş.A. ifadesinde şu bilgileri verdi: Binaya HDP milletvekili Remziye Tosun geldi. Hüsamettin alt kattan poşeti getirerek Tosun’a teslim etti. Birkaç gün sonra Hüsamettin’e “Remziye’ye ne verdiğini” sorduğumda ses bombası olduğunu anlattı. Remziye ses bombasını Sur ilçesinde birine teslim etti. Ümit Akgün ve Kamuran (Mustafa) isimli şahıslar bombayı Ben-u Sen Mahallesi’nde polis karakolunun bulunduğu yere attı.
Altı ayın en yüksek Kovid vakası
Dünya

Altı ayın en yüksek Kovid vakası

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin’de dün, son altı ay içindeki en yüksek sayıda Kovid-19 vakası bildirildi. Çin Sağlık Bakanlığı, ülkede 24 saatte 4 bin 420 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bunun, 6 Mayıs’tan bu yana en yüksek sayı olduğunu duyurdu.
Ana gündem ‘Kayıp ve Zarar’
Dünya

Ana gündem ‘Kayıp ve Zarar’

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve bu planların somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı (COP27) dün başladı. Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvenin ana gündem maddesi, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizi nedeniyle uğradığı ekonomik kayıpların, iklim krizinin ortaya çıkmasında tarihsel sorumluluğu en yüksek olan Batı ülkeleri tarafından tazmin edilmesi anlamına gelen ‘Kayıp ve Zarar Mekanizması’na fon ayrılması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.