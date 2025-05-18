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Haberleşmede başı İstanbul çekti

Haberleşmede başı İstanbul çekti

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) iller bazında açıkladığı mobil abone, genişbant internet ve fiber optik kablo uzunluğu verileri Türkiye’de haberleşmenin liderinin İstanbul olduğunu gözler önüne serdi. Ancak İstanbul’da aboneliklerde artış hızı diğer illerin gerisinde kaldı. Türkiye genelinde genişbant internet abone sahipliği 96,4 milyona çıkarken abonelik sayısına göre ilk 5 il olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da sırasıyla yüzde 12, 26, 27, 32 ve 35 oranında abonelik sayıları yükseldi.


VERİ İLETİŞİM TRAFİĞİ BÜYÜDÜ

Rapora göre, 2024 sonunda 20,5 milyonu sabit, 75,9 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 96,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılarak bir önceki yıla göre yüzde 3,3’lük bir artış sağlandı. Söz konusu artıştaki en büyük pay yaklaşık yüzde 19,5’lik bir oranla fiber internette ve müteakiben yaklaşık yüzde 3,6’lık bir oranla mobil internette yaşandı. Türkiye genelinde mobil telefon aboneliği ise 2019-2024 döneminde, yüzde 17 oranında artarak 94,3 milyona çıktı.


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