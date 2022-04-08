Hızlı ve kolay uluslararası para transferi Fibabanka'da.

Teknolojik alt yapısı ile müşterilerine ve sektöre değer katan çözümler geliştiren Fibabanka, dünyada 12 milyondan fazla kullanıcıya sahip uluslararası para transferi şirketi Wise ile iş birliği yaparak Türkiye’de bir ilke imza attı.

Finansal teknolojilere yaptığı yatırımlarla müşterilerinin ihtiyaçlarına çözümler geliştirerek hayatlarını kolaylaştıran ve sektöre yön veren Fibabanka, Dünyadaki en iyi uluslararası para transferi çözümlerinden birini sunan ve yöneten global teknoloji şirketi Wise ile iş birliği yaptı. Böylece Wise ile yurt dışı para transferi işlemleri Türkiye’de ilk defa bir banka uygulaması içerisine taşındı.

Fibabanka’nın, Wise’ın Türkiye’deki servis sağlayıcısı Birleşik Ödeme Hizmetleri ile stratejik ortaklık yaparak Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarında hayata geçirdiği bu entegrasyon sayesinde; geleneksel yurt dışı para transferi ürünlerinde yaşanan banka kesintileri, alıcıya ulaşma sürelerinde yaşanan zaman farklılıkları gibi dezavantajların ortadan kalkması amaçlanıyor.

Bu iş birliği ile artık Fibabanka müşterileri, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden uluslararası para transferi işlemlerini hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle gerçekleştirebilecek. Ayrıca, Türk lirası hesaplarından işlem başlatarak yurt dışında 70’ten fazla ülkeye yerel para biriminde transfer yapabilecek.

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Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Fibabanka olarak kurulduğumuz günden bu yana geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir iş yapış biçimi benimsiyoruz. Finansal teknolojilere yatırım yaparken yeni ürün/hizmetlerimizi “mobil bankacılık önceliği” stratejimiz ve “mükemmel müşteri deneyimi” hedefimiz doğrultusunda, öncelikli olarak, dijital kanallardan sunuyoruz. Bu yaklaşımımızla dijital müşteri sayımızı son 1 yılda 2,5 katına çıkardık.

Diğer yandan yüzde 100 Fibabanka iştiraki olarak kurulan kurumsal girişim sermayesi Finberg’in yatırımlarından Birleşik Ödeme Hizmetleri ile bugüne kadar birçok ürün ve hizmeti devreye alarak dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimizin hizmetine sunduk.

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Şimdi, yine Birleşik Ödeme Hizmetleri stratejik ortaklığında, yurt dışı para transferinde geleneksel yaklaşımların dışına çıkarak, bireysel ödemelerde daha hızlı ve daha uygun ücretlerle işlem yapabilme imkânı sunan Wise ile iş birliği yapıyoruz. Sektörde bir ilke daha imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Wise'ın Türkiye Partneri ve Birleşik Ödeme Türkiye Ülke Direktörü Adem Aykın altyapı sağlayıcısı oldukları bu yeni hizmet hakkında; "Fintech-as-a-Service altyapımız sayesinde yerli ve global iş ortaklarımız ile birlikte çözüm odaklı projelerde rol almaktan son derece memnunuz.

Fibabanka ile bugüne kadar birçok ortak projeye imza attık. Şimdi de globaldeki partnerlerimizden Wise ile, Fibabanka müşterilerine daha hızlı ve daha uygun ücretlerle yurt dışına para transferi imkânı sağlayarak bir yeniliği daha hizmete almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

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Fibabanka Hakkında

Fiba Grubu bünyesine 27 Aralık 2010 tarihinde katılan Fibabanka, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla’ yaklaşımı ve müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, müşterilerinin hayatına değer katarak, dijital teknolojilerine yaptığı yatırımlarla, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanmaktadır. Hızlı ve kolay bankacılık çözümlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları, 444 88 88 Telefon Bankacılığı, fibabanka.com.tr ve şubeleri aracılığıyla ulaştıran Fibabanka, her geçen gün geliştirdiği farklı sektörlerdeki iş ortaklıkları ile de birçok noktada finansal çözümler sunmaktadır.

Wise Hakkında

Wise, dünyadaki en iyi uluslararası para transferi çözümlerinden birini sunan ve yöneten global teknoloji şirketidir. Wise’ın misyonu, para transferini sınırlar olmaksızın anında, şeffaf ve kolay şekilde yapmaktır. Wise Platformu, bankalara, finans kurumlarına, muhasebe şirketlerine ve büyük işletmelere Wise Platform API'si aracılığıyla Wise altyapısından yararlanarak müşterilerinin anında, uygun, düşük maliyetli ve şeffaf ödemeler sunmalarını sağlar. Bugün Wise Platformu, 4 kıtada 20'den fazla banka ve finans kuruluşunun yanı sıra 12 dağıtım ortağı ve 11 kurumsal ortakla birlikte faaliyet göstermektedir.

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Wise Payments Limited, İngiltere ve Galler'de tescilli (Şirket Numarası: 07209813) ve şirket merkezi “6 Floor 56 Shoreditch High Street, The Tea Building (E1 6JJ)” adresinde bulunan bir şirkettir. Wise, Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumunun (FCA) ihtiyatlı denetimi altında bulunan yetkili bir Elektronik Para Kuruluşudur. Uluslararası transferleri ucuz, adil ve kolay yapmak amacıyla 2011 yılında faaliyete başlayan Wise’ın 12 milyonu aşkın kullanıcısı bulunmaktadır. Wise, çoklu döviz hesabı sayesinde milyonlarca insan ve işletmenin parasını dünya çapında yönetebilmesine imkân sağlamaktadır.

Birleşik Ödeme Hakkında

2010 yılında kurulan Birleşik Ödeme, 2015’te BDDK'dan e-para lisansı alan ilk fintech şirketlerinden olmuştur. Türkiye’nin ilk fintech servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketidir. Kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunmaktadır. Maliyetlerini minimize ederken, onlar adına yeni gelir kalemleri yaratarak mevcut verimlilik ve çevikliklerini maksimum seviyede arttırmalarını sağlar. Bu vizyon doğrultusunda dijital cüzdan, sanal veya fiziksel ön ödemeli kart, yurtiçi ve yurtdışı para transferi, online/offline tahsilat ve kiosk/akıllı kasa çözümleri olmak üzere 5 ana dikeyde hizmet sunmaktadır.