​İhracatta bir rekor daha

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktığını açıkladı.

TÜRKİYE REKORA DOYMUYOR

Muş, sosyal medya hesabından Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktığına işaret eden Muş, “Bu rakam, 1980’de yüzde 0,14, 2000’de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye’nin” ifadelerini kullandı.

MehmetnMuş

ÜRETİM MERKEZİ OLDUK

Dünyanın yaptığı tüm ihracattan geçtiğimiz yıl Çin yüzde 14,5, ABD yüzde 8,5 ve Almanya yüzde 8 pay almıştı. Türkiye bu yıl ilk kez 200 milyar dolar barajını geçerek rekorunu tazelemişti.

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Bu yılın ilk 9 ayında yapılan ihracat ise 161 milyar dolara ulaştı. Son 12 ayda ise Türkiye ihracatını 212,2 milyar dolar seviyesine yükseltti. Bu başarıda Türkiye’nin kaliteli üretim, hızlı lojistik ve tedarik kabiliyeti etkili oldu. Türkiye’nin bu avantajını gören global şirketler üretimlerini ve siparişlerini Türkiye’ye kaydırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, TİM ve Eximbank’ın Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda 14 Ekim’de 10 milyon lira sermaye ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurduğunu hatırlattı. Gülle, “Kapasite kullanım oranında önemli bir artış yaşandı. Gelecek dönemde de dünya tedarikini karşılamamız gerekiyor. Bu, ancak yeni yatırımlarla mümkün. Şirketimiz, 300 milyar dolara gidecek hedefte ihracatçının elini rahatlatacak, hedefimiz için önemli bir itici güç olacak” şeklinde konuştu.

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