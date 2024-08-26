İkinci el fırsatçıları hüsrana uğradı

İkinci el otomobilde bulunurluk sorununu kendi lehine çevirerek fahiş fiyatlarla vatandaşa sıfırından daha pahalıya araç satan fırsatçıdan bu yıl eser dahi kalmadı. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemlerle piyasayı dizginlemesi fırsatçıların bıçak gibi kesilmesine neden oldu. Bakanlığın yanı sıra sıfır otomobilde artan bulunurluk ve kredi gibi birçok etken bu alandan haksız kazanç elde etmek isteyenlerin hüsrana uğradığı bir pazar haline geldi.





GEÇEN SENEYİ MUMLA ARADILAR

Türkiye İstastistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında ikinci el pazarın da göstergesi olan 6,6 milyon araç devredilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 5,8 milyona kadar düştü. Söz konusu dönemde geçen yıl 4,5 milyon otomobil devri yapılırken, bu yılın aynı döneminde 3,8 milyona kadar düştü. Hafif ticari araçların da yer aldığı kamyonet satışlarında ise durum 2023’te 1 milyon 55 bin adetken, 2024’te ise 891 bine düştü.





7 AY BOYUNCA 1 MİLYONU GEÇMEDİ

İkinci el otomobilde düşüşün ve fırsatçının kaybolduğunun diğer bir göstergesi ise 7 ay boyunca 1 milyonu geçemeyen devir sayısı oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında 3 ay 1 milyon devri geçerken, bu yılın aynı döneminde 7 ay boyunca 1 milyon devir geçilemedi. Bu yılın ilk 7 ayında en düşük ikinci el otomobil devri yapılan ay ise haziran oldu. İkinci el sektörü haziranda 676 bin adetle dibi gördü. En yüksek devrin yapıldığı ay ise 957 bin adetle temmuz oldu. Geçtiğimiz senenin ilk 7 ayında en yüksek devrin yapıldığı ay 1 milyon 104 binle mayıs olurken, en düşük devrin yapıldığı ay ise 704 bin adetle şubat olmuştu.





PAHALI TAŞIT KREDİSİ İKİNCİ EL OTOYU VURDU

Sıfır otomobillerde bu dönemde bulunurluğun artmasının yanında kampanyalara hız verilmesi de ikinci elin durgunluğunun sebepleri arasında yer aldı. Öte yandan BDDK düzenlemesiyle 300 bin liraya kadar alınabilen otomobil kredisinin yüzde 5’lere varan maliyetiyle pahalı oluşu vatandaşın ikinci el otomobile erişimini zorlaştırdı. Bulunurluğun az olduğu dönemde pahalıdan alıp fiyatlar düşünce zarar etmek istemeyen ve yüksek fiyata koyan satıcıların da etkisiyle düşüşe uğradı. Sektörde satışların azalmasıyla yüzde 35’e varan indirimler görüldü.





6 AY 6 BİN KİLOMETRE 2025’E KADAR UZADI

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre ile ilan kısıtlaması uygulamalarının süresini inisiyatif kullanarak 1 Ocak 2025'e kadar uzattı. Haziranda Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başlangıcından açıklama yapılan süreye kadar uygulanan dönemde 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayii ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtilmişti.



