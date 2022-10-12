​İkinci yılında liderliği perçinledi.

Türkiye Sigorta’nın iki yıllık kurumsal performansını değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, şirketin performansı değerlendirildi. Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Bir ve birlik olmak üzere yola çıkarak dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi rekor bir sürede tamamladık. Dijitalleşme yolculuğunda sigortacılığa yepyeni bir soluk getirerek Türkiye’nin ilk sigortacılık süper uygulamasını hayata geçirdik. Ülkemizin stratejik varlıklarından olan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Tuna-1 ve Amasra-1 sondaj kuyusu, Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 6A uyduları, Oruç Reis Gemisi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü güvencemiz altına aldık. İki yıllık süre boyunca birçok başarının altına imza atarak sektördeki pazar payımızı artırdık” dedi.

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FON BÜYÜKLÜĞÜ 67,3 MİLYARA ULAŞTI

Müşteri sayılarını 12,7 milyona çıkardıklarını belirten Atilla Benli: “Hayat branşında prim üretimini 4,2 milyara; hayat dışı branşta pirim üretimini ise 14,8 milyara yükselttik. 2,7 milyon adet BES sözleşmesi ve 2,9 milyon adet OKS sözleşme yaparak geleceği birlikte güvence altına aldık. BES ve OKS de toplam fon büyüklüğümüz 67,3 milyara ulaştı. Kurumsal ve finansal performansımızla verdiğimiz tüm sözlerin arkasında durduğumuzu kanıtlamaya devam ediyoruz” diyerek iki yıl içinde aldıkları yolu özetledi.

ÇEVREYE VE İNSANA YATIRIM

Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Benli, konuyla ilgili şunları söyledi: “42. ve 43. İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşarak sivil toplum kuruluşları yararına bağış topladık. ‘Birlikte Yürüyelim’ projesi ile 100 görme engelli öğrencimizin akıllı baston ile buluşmasına destek sağladık. Köy okullarına bin 820 kitap ulaştırdık. Ayrıca 26 bin150 fidan dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hayalimizi gerçekleştirdik. Spor alanında da ülkemize büyük başarılar yaşatan ve dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızın yanında yer alarak onların başarılarına destek olduk.”

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