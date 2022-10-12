Ekonomi İkinci yılında liderliği perçinledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci yılında liderliği perçinledi

Türkiye Sigorta’nın iki yıllık kurumsal performansını değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, şirketin performansı değerlendirildi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "İki yıllık süre boyunca birçok başarının altına imza atarak sektördeki pazar payımızı artırdık” dedi.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
İkinci yılında liderliği perçinledi
​İkinci yılında liderliği perçinledi.

Türkiye Sigorta’nın iki yıllık kurumsal performansını değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, şirketin performansı değerlendirildi. Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Bir ve birlik olmak üzere yola çıkarak dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi rekor bir sürede tamamladık. Dijitalleşme yolculuğunda sigortacılığa yepyeni bir soluk getirerek Türkiye’nin ilk sigortacılık süper uygulamasını hayata geçirdik. Ülkemizin stratejik varlıklarından olan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Tuna-1 ve Amasra-1 sondaj kuyusu, Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 6A uyduları, Oruç Reis Gemisi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü güvencemiz altına aldık. İki yıllık süre boyunca birçok başarının altına imza atarak sektördeki pazar payımızı artırdık” dedi.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 67,3 MİLYARA ULAŞTI

Müşteri sayılarını 12,7 milyona çıkardıklarını belirten Atilla Benli: “Hayat branşında prim üretimini 4,2 milyara; hayat dışı branşta pirim üretimini ise 14,8 milyara yükselttik. 2,7 milyon adet BES sözleşmesi ve 2,9 milyon adet OKS sözleşme yaparak geleceği birlikte güvence altına aldık. BES ve OKS de toplam fon büyüklüğümüz 67,3 milyara ulaştı. Kurumsal ve finansal performansımızla verdiğimiz tüm sözlerin arkasında durduğumuzu kanıtlamaya devam ediyoruz” diyerek iki yıl içinde aldıkları yolu özetledi.

ÇEVREYE VE İNSANA YATIRIM

  • Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Benli, konuyla ilgili şunları söyledi: “42. ve 43. İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşarak sivil toplum kuruluşları yararına bağış topladık. ‘Birlikte Yürüyelim’ projesi ile 100 görme engelli öğrencimizin akıllı baston ile buluşmasına destek sağladık. Köy okullarına bin 820 kitap ulaştırdık. Ayrıca 26 bin150 fidan dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hayalimizi gerçekleştirdik. Spor alanında da ülkemize büyük başarılar yaşatan ve dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızın yanında yer alarak onların başarılarına destek olduk.”

Z Raporu'nun ekim sayısı bayilerde: Sanayici kapasite artırmak istiyor
EKONOMİ
Z Raporu'nun ekim sayısı bayilerde: Sanayici kapasite artırmak istiyor

Türkiye'deki işverenler 4. çeyrekte harekete geçecek: Güçlü bir işe alım bekleniyor
EKONOMİ
Türkiye'deki işverenler 4. çeyrekte harekete geçecek: Güçlü bir işe alım bekleniyor
Denizlide sır olay

Denizli'de sır olay

​Elleri bağlı battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu.
Şampiyonlar Liginde sürpriz sonuç

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç

Juventus, deplasmandan hiç beklemediği bir sonuçla ayrıldı.
Can Ataklı Türkiyenin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı: Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra

"​Ağlarımız mahvoldu, yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var."

​Bazı bölgelerde sabahtan akşama kadar sürecek.

​Kamu bankalarından emekli maaş promosyonu hamlesi.

​Verilen süre 31 Aralık 2022'de sona erecek.

​AFAD büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

​Diyarbakır'da büyük panik: 'İsveç oturağı'yla kurtarıldılar.

Okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.