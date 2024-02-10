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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'na yeni radar sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda aynı anda 3 uçağın inip kalkabileceğini söyledi. Uraloğlu, özel radar sisteminin buna imkan sağlayacağını belirtti.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
10:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:31 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda aynı anda 3 uçağın inip kalkabileceğini söyledi. Uraloğlu, devreye alınacak özel radar sisteminin buna imkan sağlayacağını belirtti.

100 MİLYON YOLCU GELDİ

Uraloğlu, “Uygulamanın hayata geçirilmesi ile birlikte İstanbul Havalimanı’nda hava trafiğinin emniyetli ve hızlı bir şekilde akışını sağlayacak” dedi. İstanbul Havalimanı’nı kullanmak için yabancı hava yolu firmalarından istekler geldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’nda yüzde 80’ler civarında Türk Hava Yolları var. Buradaki çeşitliliği artıralım istiyoruz. Talep de var. Diğer hava yollarını da cezbetmek istiyoruz. THY çok ciddi bir markamız. 2023’de İstanbul Havalimanı’nda 77 milyon, Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu geldi. İstanbul Havalimanı’nda kargalar uçar diyenler vardı" dedi.

SİSTEM SADECE AMERİKA’DA VAR

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havaalanı’nda trafiğin daha da yoğunlaşacağı sinyalini verdi. Uraloğlu, şöyle konuştu: “Bağımsız üçlü paralel pist operasyonları uygulaması çalışmaları 2022'de başladı. Bu sistem dünyada sadece Amerika’da var. Avrupa’da ise ilk havalimanı olacak.”

KALKINMA YOLU’NA YHT HATTI

Basra Körfezi FAW Limanı’ndan Türkiye’ye uzanacak Kalkınma Yolu Projesi için Şırnak’ın Ovaköy Sınır Kapısı’na kadar YHT hattının uzayacağını vurgulayan Uraloğlu, ‘Projeyi 2028 yılına kadar bitireceğiz. Raylı sistem, Gaziantep, Şanlıurfa Ovaköye’e kadar uzanacak’’ şeklinde konuştu.



#İstanbul Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ekonomi
#Radar sistemi
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