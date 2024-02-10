İstanbul Havalimanı'na yeni radar sistemi

Uraloğlu, “Uygulamanın hayata geçirilmesi ile birlikte İstanbul Havalimanı’nda hava trafiğinin emniyetli ve hızlı bir şekilde akışını sağlayacak” dedi. İstanbul Havalimanı’nı kullanmak için yabancı hava yolu firmalarından istekler geldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’nda yüzde 80’ler civarında Türk Hava Yolları var. Buradaki çeşitliliği artıralım istiyoruz. Talep de var. Diğer hava yollarını da cezbetmek istiyoruz. THY çok ciddi bir markamız. 2023’de İstanbul Havalimanı’nda 77 milyon, Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu geldi. İstanbul Havalimanı’nda kargalar uçar diyenler vardı" dedi.