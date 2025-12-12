İTO Başkanı Avdagiç’ten KOBİ’ler için 5 öneri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Üretimde yeniden dengelenme için ekonomi politikalarında ‘destekleyici unsurlardan’ vazgeçilmemesi ve bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunun da en başında ’KOBİ’ler ile ihracatçı KOBİ’ler için erişilebilir ve uygun maliyetli fonlama mekanizmalarının güçlendirilmesi’ geliyor" dedi.
Sürdürülebilir büyüme için orta ve uzun vadede uygulanacak ekonomi politikalarında yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Avdagiç, bu bağlamda önerilerini 5 başlık altında paylaştı.
Avdagiç, Kredi Garanti Fonlarının, kamu-özel sektör ortaklığı ile rekabetçiliğe yönelik dönüşüm programlarını kapsayacak şekilde genişletilmesinin önem arz ettiğini kaydetti.
"KOBİ’ler için finansal derinleşme kanallarının devreye alınması önemli"
Ayrıca modernizasyon, teknoloji ve enerji verimliliği yatırımları için sabit ve uzun vadeli kredi programları oluşturulması gerektiğini düşündüklerini belirten Avdagiç, iş dünyası olarak önerilerine şöyle devam etti: "Yine kur riskine karşı uygun maliyetli hedge ürün ve sistemleri geliştirilebilir. Kısa dönemli vergi, amortisman teşviklerinin devreye alınması ve özellikle yatırımları hızlandırıcı vergi indirimlerinin uygulamaya konulması üretimi artıracaktır. Reel sektör ve ağırlıkla KOBİ’ler için finansal derinleşme ve banka dışı alternatif finansal kanalların devreye alınmasını önemli buluyoruz."
Avdagiç, tüm bunlar sağlandığında Türkiye’nin daha fazla ve daha katma değerli üretim gerçekleştireceğini, daha fazla ihracat yapacağını, daha fazla istihdam oluşturacağını dile getirdi.
"Türkiye çok kutuplu dünyanın bölgesel lideri olarak sivrilecektir"
Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapısal reformlar üzerine yaptığı son açıklamaları, dikkatle ve memnuniyetle izlediklerini söyledi.
Avdagiç, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının üçüncü çeyreği ile birlikte 21 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürdüğünü, cari dengede artan turizm gelirlerinin de etkisiyle ılımlı bir seyir izlendiğini belirtti. Avdagiç, "Ödemeler dengesinin finansman tarafında ise görece daha olumlu bir tablo izleniyor. Doğrudan yatırımlar 9 aylık dönemde 11,4 milyar dolara ulaşarak 10 yılın en yükseğine çıktı. İhracatın, yılsonu itibariyle 270 milyar doları aşacağını öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.