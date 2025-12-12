Asgari ücrette ibre o rakama döndü: İlk toplantı bugün! Masada 4 senaryo, kulislerde 'tek zam' formülü

Milyonlarca çalışanın ve işverenin sonucunu merakla beklediği asgari ücret maratonu bugün resmen başlıyor. Ankara'da saat 14.00'te kurulacak masada, bu yıl geçmiş dönemlerden çok daha farklı bir "hesaplama formülü"nün belirleyici olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği net mesajla kritik bir viraja giren süreçte, "tek zam" ihtimali ve kulislerde konuşulan "yeni enflasyon kriteri" dengeleri değiştirdi. Komisyonun masasında 4 farklı senaryo olması öngörülürken, ibrenin döndüğü "o en güçlü ihtimal" ve komisyon yapısındaki tarihi değişiklik dikkat çekiyor. İşte toplantı öncesi son kulis bilgileri ve masadaki formüller...

1 /10 Türkiye'de çalışma hayatının en kritik parametresi olan asgari ücret maratonu bugün resmen başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı maaş zammını görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.00’te toplanıyor.Kulislerde "tek zam" formülü ve "orta yol" senaryosu konuşulurken, masadaki en güçlü rakamın 27 bin 298 TL olduğu belirtiliyor. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi son veriler ve 5+5+1 formülünün detayları...

2 /10 İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği bu süreçte, hem piyasa gerçekleri hem de enflasyon hedefleri masada olacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işverenlere yönelik çağrısı ve komisyon yapısındaki değişiklik sinyalleri süreci her zamankinden farklı kılıyor.

3 /10 Ankara kulislerde "tek zam" ve "ortalama" formülü

Kulislerde "hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasının alınması" formülü ağırlık kazanmış durumda.

Bu formül, geçmiş yıllardaki gibi sadece geçmiş enflasyona endeksli bir artış yerine, 2026 hedefleriyle dengelenmiş bir rakamı işaret ediyor.

4 /10 Masadaki en güçlü senaryo: %23,5 zam

Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının yaptığı hesaplamalara göre, masada 4 farklı olasılık bulunuyor. Ancak hem işveren maliyetleri hem de çalışanın alım gücü dengesi gözetildiğinde %23,5'lik artış en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

5 /10 Müzakerelerin 25 bin TL ile 28 bin TL bandında yürümesi beklenirken, hesaplanan 4 senaryo şu şekilde:

Hedeflenen enflasyon (%16): Merkez Bankası’nın 2026 hedefi baz alınırsa net ücret 25.640 TL.

Ortalama Formül (%23,5): Hedef ve gerçekleşen enflasyon harmanlandığında (En güçlü senaryo) net ücret 27.298 TL.

Beklenen Enflasyon (%31): Yıl sonu beklentileri baz alındığında net ücret 28.956 TL.

6 /10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TİSK’e net mesaj: "Elinizi taşın altına koyun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işveren kesimini temsil eden TİSK heyetine önemli bir mesaj verdi. TİSK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı, “TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik ve bereket olarak dönecektir” ifadelerini kullandı.

7 /10 Komisyonda devrim gibi değişiklik: 5+5+1 Sistemi

Bu yılki görüşmelerde sadece hesaplama yöntemi değil, sistem de değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜRK-İŞ arasındaki görüşmeler sonucunda komisyonun "5+5+1" formülüyle toplanması gündemde. Buna göre masada: 5 İşçi Temsilcisi

5 İşveren Temsilcisi

1 Hükümet Temsilcisi yer alacak.

8 /10 Bu yeni yapıda hükümet, taraflar arasında tam bir "hakem" rolü üstlenerek dengeleri gözetecek. Öte yandan TÜRK-İŞ'in, komisyon yapısındaki yasal düzenleme talebi nedeniyle toplantıya fiziki katılım sağlamayabileceği, ancak taleplerini içeren kapsamlı bir dosyayı bugün Bakanlığa sunacağı öğrenildi.

9 /10 Mevcut durum

Halihazırda uygulanan net asgari ücret 22 bin 104 TL seviyesinde. Bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 TL'yi buluyor.

Yeni yapılacak zammın, istihdamı koruyacak bir dengede belirlenmesi, ekonomi yönetiminin öncelikleri arasında yer alıyor. Gözler şimdi saat 14.00'te başlayacak toplantıdan çıkacak ilk mesajlarda.