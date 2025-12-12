Yeni Şafak
Yeni petrol hamlesi: 4 ilde petrol arama süresi uzatıldı

09:3812/12/2025, Cuma
AA
Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 4 ilde petrol arama ruhsatı için yeni karar çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, söz konusu sahalarda arama faaliyetlerinin devamına izin verdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde sahip olduğu 4 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman, Mardin, Bitlis ve Siirt illeri sınırları içinde yer alan 4 petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ocak 2026'dan itibaren iki yıl uzatıldı.



#petrol arama
#TPAO
#Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
