﻿TPAO'nun sahaları genişliyor: İki ilde kamulaştırma kararı

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, Diyarbakır'da petrol arama sahasında açılan Karpuzlu-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararları bulunan Sur ilçesindeki çeşitli parsellerin 16 bin 163,42 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasını kararlaştırdı.