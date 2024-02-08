Kalkınma Yolu ile ticaret hızlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti’de iş adamlarıyla yaptığı görüşmelerde Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’ni anlattı, projenin Afrika için önemine dikkat çekti. Ticaretin, Çin'den Avrupa'ya deniz yolunun Süveyş Kanalı’na göre 10 gün kısalacağını söyleyen Uraloğlu, “Şu an Süveyş Kanalı’ndan 35 günde giden bir nakliye süresi 25 güne düşüyor. 10 gün çok uzun bir süre’’ diye konuştu.

YOL HAYATA GEÇECEK

Kalkınma Yolu’nun hem komşu ülkelerin de hem dünyada ilgi çektiğini kaydeden Uraloğlu, “Bu tür koridorlarda mümkün olduğu kadar komşu ülkeleri de dahil etmek uygun olur. Mesela İran; 'Zengezur Koridoru’ndan Dilucu’nda bir bağlantı verin bize' diyorlar. Kalkınma yoluna baktığınız zaman zaten orayı hayata geçirdiğimiz zaman iş birliği çok doğal olarak zaten gelişecektir. Bu koridoru hayata geçirdiğimiz zaman, ki geçireceğiz inşallah” dedi.

SÜRE 10 GÜN DÜŞÜYOR

Süveyş Kanalı’na göre, Kalkınma Yolu’nun nakliyede süreyi 10 gün kısalttığını kaydeden Uraloğlu şunları söyledi: “Burada tabii Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin tutumu önemli. Onlar da bu süreçte her halükarda varlar. Onların istedikleri mesela sınır kapısının kendi sorumluk alanlarından olmasını istiyorlar. Irak hükümeti de yok, diyor. O yüzden Ovaköy’ü yaptık. Ovaköy merkezi hükümetin sorumluluğunda. Dolaysıyla kendi iç işleri. Bizim oraya müdahalemiz olmuyor. Biz bunu hayata geçirdiğimiz zaman şu andaki Süveyş Kanalı’ndan 35 günde olan bir seyahat ya da nakliye süresi 25 güne düşüyor. Yani otomatikman olası ciddi bir kapasite olacaktır.’’

KÖPRÜDE DEMİR YOLUNA BAE KREDİSİ

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yapılan demir yoluna ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, “Projesi bitti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile kredi noktasında konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu ay yapacağı ziyaretinde belki daha iyi mesafe alabiliriz. Ondan sonra da bu yıl içerisinde ihalesini yapar, başlarız diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Araç kullanmayı özledim

Tespih merakı olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu araç kullanmayı özlediğini kaydetti. Uraloğlu, “Önceden yıl içinde 12 bin km yol yapardım. Araç kullanmak dikkat işi, dikkatli araç kullanırım. Bakan olunca araç kullanamıyorum. Bazen hafta sonları kaçamak yapıp araç kullanıyorum” dedi.Uraloğlu ayrıca Türksat 6A uydusunun haziran ayında fırlatılacağını da sözlerine ekledi.

YİD gişeleri kalkabilir

Kamuya ait yollarda gişelerin kalkacağını kaydeden Uraloğlu, “Devletin işlettiği yaklaşık 2 bin 200 km civarında otoyolda biz serbest geçiş sistemine geçtik. Yap- İşlet- Devret (YİD), kamu-özel ortaklığında henüz o seviyeye gelemedik. Gelemememizin sebebi şu: Bizim işlettiğimiz o otoyollarda kaçak geçiş yapıldığında biz onu yakalıyoruz. Noterde ya da vergi ödemesinde yakalıyoruz. Yurt dışına çıkacaksa yurt dışı çıkış kapılarını da yakalıyoruz. Kamu özel işbirliğindeki otoyollarda kamu alacağı olmadığı için yakalayamıyoruz. Bu konuda da bir çalışma yapıyoruz. Bariyerleri ve gişeleri de kaldırırız" dedi.











