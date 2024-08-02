Kalkınma Yolu'nda ilk etap 2025’te

Körfez ile Avrupa’yı Türkiye üzerinden birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi hızlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun önceki gün yaptığı Irak ziyaretinde projenin daha hızlı ilerlemesi için Türkiye ile Irak arasında bir girişim kurulması kararlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, yapılan görüşmelerde Kalkınma Yolu'nun Irak tarafındaki içinde Büyük Fav Limanı'nın da bulunduğu ilk kısmının 2025'te tamamlanması kararlaştırıldı. Projeye uluslararası kuruluşlardan da kredi desteği teklifi geldiği öğrenildi.

İKİ ÜLKEDEN ORTAK GİRİŞİM

1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayacak Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan Kalkınma Yolu Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Projenin iki önemli ortaklarından Türkiye ile Irak arasındaki çalışmalar da devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önceki gün Irak'a gitti. Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldi. İki bakanın yaptığı görüşmede Kalkınma Yolu Projesinin daha hızlı ilerlemesi için Türkiye ile Irak arasında ortak bir girişim kurulmasının kararlaştırıldığı ortaya çıktı.

ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK LİMANI

Kalkınma Yolu'nun Irak tarafındaki içinde Büyük Fav Limanı'nın da bulunduğu ilk kısmının 2025'te tamamlanması kararlaştırıldı. Orta Doğu'nun en büyük limanı olması beklenen Büyük Fav Limanı'nın inşa çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. 54 kilometrekare üzerine inşa edilmesi planlanan 90 rıhtım kapasitesine sahip Fav Limanı açık denize açıldığı için büyük konteyner gemilerine ev sahipliği yapabilecek. 5 etapta tamamlanacak limanın ilk etabının açılacağı öğrenildi. Fav Limanı'nın çevresinde 2 sanayi bölgesi, konut projeleri, seyahat ve turizm amaçlı alanlar da inşa edilecek.

ULUSLARARASI KREDİ TEKLİFİ

Öte yandan, 1176 kilometre uzunluğunda, yüksek hızlı yük ve yolcu taşımasına uygun demir yolu ve 1190 kilometre uzunluğunda otoyol inşası için çalışmalar da devam ediyor. Kalkınma Yolu Projesi ile Körfez Bölgesi ile Avrupa arasındaki taşımacılıkta ticaret, gümrük, vize ve transit geçiş işlemleri de kolaylaştırılacak. Yaklaşık 17 milyar dolarlık bir yatırım bütçesi olan Yeni İpek Yolu Projesi'ne uluslararası kuruluşlardan kredi teklifi geldi.

Abdulkadir Uraloğlu, Rezzak Muheybes es-Sadavi

İstanbul'a davet etti

Kalkınma Yolu ile ilgili mutabakat zaptı imzalayan Türkiye, Irak, Katar ve BAE’nin bakanlar konseyinin ağustos ayında yapılması planlanan toplantının eylül ayına ertelendiği öğrenildi. Uraloğlu Iraklı mevkiidaşını İstanbul'a davet etti.







