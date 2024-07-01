Karayolları'ndan köprü geçiş ücreti açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü

, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verildiğini duyurdu.