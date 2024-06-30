Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim 5,5 milyon metreküpe ulaştı

Bakan Bayraktar, Kanal 7'de katıldığı programda, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin 2053 hedefleri doğrultusunda maden ve enerjide net ihracatçı ülke olma yolunda çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Bayraktar, bu anlamda yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmanın önemli olduğunu söyledi.
Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.
Rüzgar ve güneş enerjisinde her yıl 5 bin megavat yeni kapasite kurulumu hedeflendiğini anımsatan Bayraktar, rüzgar ile güneşte gün içinde kesintiler yaşanabildiği için enerji ihtiyacının nükleer, doğal gaz, hidroelektrik ve kömür gibi kaynaklarla çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Uzun vadeli hedefte, nükleer enerjide 20 bin megavat kurulu güce ihtiyaç olduğunu anlatan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da büyük ölçekli santraller planlandığını, ayrıca küçük modüler reaktör alanına da girmek istediklerini dile getirdi.
Karadeniz'de büyük potansiyel bulunduğunun altını çizen Bayraktar, "Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri Sakarya sahasında üretim faaliyetinde çalışıyor. Hedefimiz Karadeniz'de üretimi artırmak. Ağustosta 6 milyon metreküpü göreceğiz inşallah. 2025 başında ise 10 milyon metreküpe ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bayraktar, bölgede rezerv artırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Karadeniz geneli için yeni lokasyonlarda petrol ve doğal gaz arama amaçlı planlama içinde olduklarını, Abdülhamid Han sondaj gemisinin de Karadeniz'de üretimi artırma ve arama çalışmalarında değerlendirileceğini vurguladı.
Batı Karadeniz bölgesinin öncelikli olduğunu anlatan Bayraktar, Kastamonu, Sakarya, Sinop ve Rize açıklarında sismik çalışmaları bitmiş, neredeyse sondaja hazır sahalar bulunduğunu aktardı.
Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varil üretim
Bayraktar, Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik üretim yapıldığına dikkati çekerek, "Yoğun çalışma devam ediyor. Üretimi belki de 100 bin varilin üzerine taşıyacak çalışma yürütüyoruz. Yılda 3 milyar dolarlık katkı sağlayacak bir projeden bahsediyoruz." dedi.
Gabar dışında da petrol üretim sahaları bulunduğunu ifade eden Bakan Bayraktar şöyle devam etti:
Faturada destek uygulaması
Bakan Bayraktar, elektrik tarifesinde yapılan fiyat değişikliğine değinerek, fiyat artışlarında pandemi sonrası emtia ve enerjide fiyat artışının rolü olduğunu kaydetti.
Emtiadan kaynaklı fiyatlar üzerinde baskı olduğuna işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: